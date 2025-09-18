FOTO / Mihaela Borcea se confesează. ”Viața mea a fost MARCATĂ de numeroase încercări”

Mihaela Borcea s-a confesat într-un interviu. Aceasta a mărturisit că viața sa a fost marcată de tot felul de încercări.



Mihaela Borcea este prima soție a omului de afaceri Cristi Borcea. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. Ulterior, Cristi Borcea s-a însurat cu Alina Vidican. În prezent, Cristi Borcea este căsătorit cu fostul model Valentina Pelinel. De ceva timp, Mihaela Borcea formează un cuplu cu Sorin Rap. Despre povestea de dragoste dintre cei doi s-a aflat la începutul anului 2018. Mihaela Borcea și Sorin Rap s-au căsătorit în luna iunie a acestui an.

Mihaela Borcea a făcut mărturisiri într-un interviu pentru revista Viva. Aceasta a spus că nu a fost ferită de încercări de-a lungul anilor.

Mihaela Borcea se confesează. ”Am depășit aceste momente dificile”

”Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani. Am depășit aceste momente dificile, iar acum starea mea de sănătate este bună”, a declarat Mihaela Borcea.

Aceasta a vorbit și despre cum reușește să se mențină în formă, despre cum se întreține și operații estetice:

”Am experimentat diverse diete de-a lungul timpului, dar esențialul este un stil de viață echilibrat și cu o activitate fizică regulată. (…) Cheltuielile pentru rutina de beauty sunt moderate, iar în privința ținutelor, apreciez atât brandurile de lux, cât și piesele accesibile. (…) Nu sunt adepta operațiilor estetice, însă am optat pentru proceduri noninvazive în limitele necesităților”.