FOTO / Miodrag Belodedici, despre FUGA sa din țară înainte de Revoluție. ”M-am simțit foarte urmărit, fiecare mișcare ne era controlată”

Miodrag Belodedici, în vârstă de 61 de ani, a dat detalii despre perioada când a decis să plece din România, înainte de Revoluția din 1989.

Miodrag Belodedici este unul dintre cei mai titrați fotbaliști din România, făcând parte din Generația de Aur. S-a remarcat ca fotbalist la Steaua București, între 1983 și 1989, și la Steaua Roșie Belgrad, între 1989-1992. A câștigat două Cupe ale Campionilor cu Steaua Roșie Belgrad și Steaua București.

În plan personal, Miodrag Belodedici a fost căsătorit cu Sandra Macovescu, de care a divorțat în anul 2001. Din acest mariaj a rezultat o fiică – Zandalee. În prezent, Miodrag Belodedici formează o familie alături de Cornelia, femeia care s-a căsătorit în secret, în umră cu câțiva ani.

În 1988, Miodrag Belodedici a fugit în Iugoslavia. Despre acea perioadă din viața sa a făcut celebrul fotbalist declarații pentru okmagazine.ro.

Miodrag Belodedici, despre fuga sa din țară înainte de Revoluție. ”Chiar nu am fugit. Am plecat frumos, cu pașaport”

”Au fost mai multe contexte. Am vrut să fiu aproape de mama și de locurile natale. S-a întâmplat să primesc și o ofertă de lucru de la FRF și așa m-am întors (n.r. în România). Cât despre fuga din țară… chiar nu am fugit. Am plecat frumos, cu pașaport. E drept că… nu m-am mai întors. În România, m-am simțit foarte urmărit, fiecare mișcare ne era controlată. Cu un an înainte de a pleca, am fost ales în selecționata de fotbal a Europei, care urma să joace un meci la Londra. Am fost foarte emoționat când m-a anunțat nea Puiu Iordănescu de acea convocare. Eu, singurul român, printre cei mai buni 11 din Europa!

Până la urmă, însă, nu mi-au mai dat voie să plec. Presupun că le-a fost teamă că nu mă mai întorc. Dar pentru mine, acel moment a fost un declic. O imensă frustrare. Și nu doar profesional m-am simțit încorsetat. Aveam unchi, mătuși, verișori în Iugoslavia și eu nu puteam să-i vizitez, pentru că pașaportul meu era ținut la club și nu voiau să mi-l dea. Într-un final, nu știu cum, i-am convins să mi-l dea și am ajuns la o altă Stea a inimii mele. În copilarie, la mine în sat, noi ne uitam la televizor doar la sârbi. Am aflat mai întâi de Steaua Rosie din Belgrad și abia apoi de Steaua București”, a povestit Miodrag Belodedici.

Fostul fotbalist a mărturisit că este fericit că est recunoscut pe stradă de oameni, dar se simte stânjenit atunci când este lăudat prea mult:

”Mereu sunt oprit pe stradă, oriunde merg. Și în concediile din Europa mai sunt români care mă recunosc și care mă opresc pentru o poză și un autograf. Mereu le spun că pentru dinamoviști costă 10 lei poza și 5 lei autograful. (râde) Glumesc, ca să văd cum reactionează. Uneori sunt și puțin stânjenit, pentru că lumea mă laudă excesiv. Eu simt că lucrurile pe care le-am realizat sunt firești, mi-am făcut bine treaba, cum s-ar zice”.