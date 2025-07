Lucruri mai puțin cunoscute despre marele Miodrag BELODEDICI: „Din meniu nu-mi lipsește ciorba”

La 61 de ani, Miodrag Belodedici, poate cel mai titrat fotbalist român din toate timpurile – de două ori câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad – arată impecabil.

Explicicația poate fi și una legată de stilul de viață și alimentație, dar și una genetică.

„Belo” a ținut să dezvăluie care este secretul:

„E adevărat că nu puțini sunt cei care spun că nu-mi arăt vârsta. Eu nu fac nimic special în acest sens, dar am destul de mare grijă când vine vorba de alimentație și de posibile excese, pe care nu le fac. Spre exemplu, pot să vă spun că de mic am fost obișnuit ca la masa de prânz să nu-mi lipsească niciodată ciorba. Mama îmi gătea tot timpul ciorbă. M-am obișnuit ca peste ani să mănânc zilnic ciorbă. Dar, indiferent cât de mult aș mânca la o masă, nu mă îngraș. Cred că am arderile foarte bune. Semăn la constituție cu mama mea, care mereu a fost o femeie slăbuță, ca și greutate”.