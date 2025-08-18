FOTO / Monica Anghel face DEZVĂLUIRI din relația cu soțul său. ”Evident că și eu răspund cu aceeași monedă”

Cântăreața Monica Anghel, în vârstă de 54 de ani, a făcut dezvăluiri despre partenerul său de viață și despre relația cu acesta.



Monica Anghel este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste din industria muzicală din România. Vedeta are o carieră de invidiat.

În plan personal, Monica Anghel este căsătorită în prezent cu Marian Caraivan, împreună cu care are un băiețel, Aviv. Vedeta a mai fost măritată cu medicul Andrei Carandino.

Binecunoscuta artistă a dat detalii despre partenerul său de viață și despre relația cu acesta într-un interviu pentru revista Viva.

Monica Anghel face dezvăluiri din relația cu soțul său. ”Marian este alături de mine și a fost întotdeauna alături de mine în momente foarte grele”

”Să știi că nu ne-am propus neapărat să păstrăm intimitatea. Eu sunt genul acesta de artist care nu crede că oamenii sunt interesați de viața personală a altora. A, că mai pun o poză o dată la nu știu câți ani sau îi spun „La mulți ani” de ziua lui, în social media, da. Dar așa, să stai toată ziua bot în bot cu cineva, eu nici nu cred chestia asta. Dacă mie vine și îmi spune cineva că are cea mai fericită căsnicie și că nu a avut probleme niciodată sau că nu s-a certat niciodată cu partenerul înseamnă că nu îi interesează unul de celălalt. Pentru că problemele acestea apar din diverse discuții pe care le ai la modul constructiv, ca să poți crește atât tu, cât și partenerul tău”, a declarat Monica Anghel.

”E foarte important ca, atunci când eu vin acasă, știi… el mă așteaptă cu zâmbetul pe buze, mă așteaptă cu ceva bun de mâncare, mă așteaptă să bem un pahar cu vin amândoi sau bere. Îmi face masaj la picioare sau chestii de genul acesta. Nu sunt lucruri ieșite din comun. Doar că, mă rog, din câte am înțeles, sunt din ce în ce mai puțini oameni care fac lucrul acesta. Evident că și eu răspund cu aceeași monedă. Când el are o perioadă grea, aglomerată, și eu sunt alături de el, dacă sunt mai liberă. Marian este alături de mine și a fost întotdeauna alături de mine în momente foarte grele. Și aici mă refer la partea de sănătate”, a mai spus artista.