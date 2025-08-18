Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Monica Anghel face DEZVĂLUIRI din relația cu soțul său. ”Evident că și eu răspund cu aceeași monedă”

FOTO / Monica Anghel face DEZVĂLUIRI din relația cu soțul său. ”Evident că și eu răspund cu aceeași monedă”

18 aug. 2025, 12:30, Showbiz
FOTO / Monica Anghel face DEZVĂLUIRI din relația cu soțul său. ”Evident că și eu răspund cu aceeași monedă”
Galerie Foto 22
Monica Anghel face dezvăluiri din relația cu soțul său

Cântăreața Monica Anghel, în vârstă de 54 de ani, a făcut dezvăluiri despre partenerul său de viață și despre relația cu acesta.

Monica Anghel este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste din industria muzicală din România. Vedeta are o carieră de invidiat.

În plan personal, Monica Anghel este căsătorită în prezent cu Marian Caraivan, împreună cu care are un băiețel, Aviv. Vedeta a mai fost măritată cu medicul Andrei Carandino.

Binecunoscuta artistă a dat detalii despre partenerul său de viață și despre relația cu acesta într-un interviu pentru revista Viva.

Monica Anghel face dezvăluiri din relația cu soțul său. ”Marian este alături de mine și a fost întotdeauna alături de mine în momente foarte grele”

”Să știi că nu ne-am propus neapărat să păstrăm intimitatea. Eu sunt genul acesta de artist care nu crede că oamenii sunt interesați de viața personală a altora. A, că mai pun o poză o dată la nu știu câți ani sau îi spun „La mulți ani” de ziua lui, în social media, da. Dar așa, să stai toată ziua bot în bot cu cineva, eu nici nu cred chestia asta. Dacă mie vine și îmi spune cineva că are cea mai fericită căsnicie și că nu a avut probleme niciodată sau că nu s-a certat niciodată cu partenerul înseamnă că nu îi interesează unul de celălalt. Pentru că problemele acestea apar din diverse discuții pe care le ai la modul constructiv, ca să poți crește atât tu, cât și partenerul tău”, a declarat Monica Anghel.

”E foarte important ca, atunci când eu vin acasă, știi… el mă așteaptă cu zâmbetul pe buze, mă așteaptă cu ceva bun de mâncare, mă așteaptă să bem un pahar cu vin amândoi sau bere. Îmi face masaj la picioare sau chestii de genul acesta. Nu sunt lucruri ieșite din comun. Doar că, mă rog, din câte am înțeles, sunt din ce în ce mai puțini oameni care fac lucrul acesta. Evident că și eu răspund cu aceeași monedă. Când el are o perioadă grea, aglomerată, și eu sunt alături de el, dacă sunt mai liberă. Marian este alături de mine și a fost întotdeauna alături de mine în momente foarte grele. Și aici mă refer la partea de sănătate”, a mai spus artista.

Mediafax
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben în mai multe județe
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Antena 3
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit într-un accident la etapa de Autocross de la Câmpulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Cele mai scumpe mașini înmatriculate în România - Ferrari, Lamborghini, McLaren etc
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
Tragedie în România. Un mare sportiv s-a stins în accident: Viaţa lui nu a mai putut fi salvată
Evz.ro
România, de la caniculă la vijelii și grindină. Alertă de vreme severă pentru mai multe județe
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
RadioImpuls
Moment viral cu Andreea Antonescu la o cantare! Artista a cantat intr-un concert fara spectatori! Comentariile pline de ironii curg intr-una pe Tiktok: "Erau 10 oameni cu tot cu personalul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
De ce unii oameni vorbesc în somn?