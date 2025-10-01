FOTO / Nicole Cherry face dezvăluiri din relația cu soțul ei. ”Este GREU să ții o căsnicie în zilele noastre”

Nicole Cherry, pe numele său real Nicoleta Janina Ghinea, a făcut dezvăluiri din relația cu partenerul său de viață, Florin Popa.



Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară în anul 2021. Nicole Cherry are o relație de mai mulți ani cu Florin Popa, care este cu opt ani mai mare ca vedeta.

Nicole Cherry a născut în data de 27 noiembrie 2021. Vedeta a adus pe lume o fetiță pentru care a ales numele Anastasia. În data de 19 mai 2022, Nicole Cherry s-a cununat civil cu iubitul ei, Florin Popa, dar cei doi și-au creștinat și fetița.

Nicole Cherry a vorbit despre relația cu partenerul său de viață într-un interviu pentru revista Viva.

Nicole Cherry face dezvăluiri din relația cu soțul ei. ”Avem chimia perfectă și nu exagerez”

”Eu și soțul meu lucrăm împreună de aproximativ trei ani. Este un sprijin enorm pentru mine în tot ce înseamnă cariera mea și mă bucur că reușim să facem o echipă atât de bună. Există un echilibru special între noi și de asta au început să ne iasă atât de multe lucruri din ce în ce mai bine. Avem chimia perfectă și nu exagerez”, a spus Nicole Cherry.

”Mulțumim lui Dumnezeu că ne ocupăm și de muncă, dar și de fetița noastră, și de tot ce ține de casă. Eu și Florin avem o relație extraordinară având în vedere că suntem de șapte ani împreună. Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre pentru că vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi. Sperăm să fim în continuare la fel de bine, că asta e cel mai important. Să ne bucurăm de viață și de toate darurile ei, zic”, a mai declarat artista.