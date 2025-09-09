Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Octavia Geamănu, atac la Antena 1. ”Să se vadă penibilul și ABSURDUL situației”

FOTO / Octavia Geamănu, atac la Antena 1. ”Să se vadă penibilul și ABSURDUL situației”

09 sept. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO / Octavia Geamănu, atac la Antena 1. ”Să se vadă penibilul și ABSURDUL situației”
Galerie Foto 18
Octavia Geamănu, atac la Antena 1

Octavia Geamănu, în vârstă de 41 de ani, a făcut noi dezvăluiri despre modul în care a fost nevoită să renunțe la colaborarea cu Antena 1.

Octavia Geamănu a prezentat jurnalul de știri de la Antena 1 mult timp, însă de ceva vreme nu mai apare la TV. Vedeta a afirmat că a fost înlăturată de la Observator fără nicio explicație. Situația se judecă în instanță.

În plan personal, Octavia Geamănu este căsătorită cu muzicianul Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, împreună cu care un băiețel, Andrei. În data de 31 ianuarie 2025 s-au împlinit zece ani de la căsătoria celor doi.

În urmă cu câteva zile, Octavia Geamănu a  făcut, în mediul online, noi dezvăluiri despre experiențele prin care a trecut înainte de a înceta colaborarea cu postul de televiziune Antena 1.  Aceasta a afirmat, printre altele, că i s-a cerut să își tundă părul, dar și să renunțe la Observator pentru a prezenta rubrica Meteo.

Octavia Geamănu, atac la Antena 1. ”Să încerce să-mi ofere ceva muuult sub pregătirea mea profesională: rubrica meteo”

”Căutam ceva în telefon și am dat peste prima imagine. Mi-am amintit cât am suferit pentru că m-am tuns fără voia mea.
Venise o șefă nouă la Antena, la Observator, și primul lucru pe care l-a făcut a fost să pună un alt coleg în locul meu și să-mi spună să stau acasă, că vrea să vadă cum merge jurnalul fără mine. Ceva nou. Nu se mai întâmplase asta, nu mie, ci nimănui. N-a mers mai bine. Și atunci s-a gândit să-mi transmită să mă tund scurt. Culmea e că și acum mi se pare la fel de șocant ca și atunci. A mai durat cam un an până să-mi spună direct că nu vrea să mai prezint vreun Observator și să-mi caut altceva, în altă parte.

Scurt și la obiect. Deși tot ea a subliniat că sunt impecabilă și că nu are ce să-mi reproșeze. Și n-avea. Din niciun punct de vedere. Doar că avea de pus pe altcineva din afară în locul meu și o „încurcam”. După cum s-a și văzut cu persoana care a stat un an în locul meu, ulterior demisionând.Revenind: n-avea dreptul să facă recomandări stilistice. În plus, nicio altă colegă cu părul mai lung nu primise astfel de solicitări. M-am conformat, ca să nu fac valuri. Dar îmi amintesc că am suferit atunci. Pentru că numai o femeie (nu „șefa” tunsă scurt) poate înțelege cât de importantă e podoaba capilară.

Se apropie un nou termen într-unul dintre procese. Se întâmplă rar. Cam o dată pe an. Descurajant interval, dar știam cum merg lucrurile. Și am toată răbdarea din lume. Văd însă azi un lung șir de articole apărute vara asta, că am pierdut procesul, cu lux de detalii după cum i-a convenit sursei. Apropo: e „procesele”, pentru că sunt trei. S-a dat un verdict (nedefinitiv) doar într-unul. Și se judecă cu ușile închise, cum s-ar zice, la secret. Dar mă bucur că sursa a oferit atâtea informații. Nu de alta, dar ca să se vadă penibilul și absurdul situației. Și ca să pot începe și eu foiletonul, că tot îmi place să scriu”, a scris Octavia Geamănu pe contul său de Facebook.

”Opt luni cât am mers în redacție să îmi desfășor activitatea conform contractului, sursa n-a dat nicio informație despre faptul că, după 18 ani de jurnalism – reporter, prezentator Observator, mulți ani în prime time – s-au gândit șefii că, dacă tot nu vreau să plec pur și simplu pentru că mi s-a transmis: “Ce nu înțelegi? Nu mai vreau să prezinți! Îți găsești tu în două luni altceva în altă parte”, … să încerce să-mi ofere ceva muuult sub pregătirea mea profesională: rubrica meteo. Vă dați seama? Chiar? Cum vi se pare ca din prezentator de știri, jurnalist cu trecut în domeniu, realizator de ediții speciale, breakin’ newsuri, ca la știri unde vorbești despre tot și toate să ți se propună să prezinți o rubrică de 2 minute în cadrul jurnalului de o oră pe care l-ai prezentat ani la rând, cu audiențe de care nu s-a plâns nimeni vreodată, din contră?

Și, da, consider că instanța de fond a tratat formalist procesul, fiind evidentă neglijarea probelor esențiale privind contextul real al raporturilor de muncă. De aceea ne vedem la apel. Logic! Dacă tot a deschis Antena cutia Pandorei, pardon sursa, vezi Doamne, mă gândesc să încep o serie de postări despre aceste procese. Vreau să împărtășesc cu voi ce a însemnat pentru mine această experiență și să vă invit să participați prin întrebări, gânduri sau reflecții. Pentru că nu e doar povestea mea, e și despre cum fiecare dintre noi merită respect și demnitate la locul de muncă. Și în viață, desigur! Cu gânduri bune spre următoarele termene! Până-n pânzele albe, respectiv CEDO, normal. #StopAbuzurilor – campania preferată a societății menționate mai sus”, a mai adăugat aceasta în mediul online.

Mediafax
Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare / Precizările Guvernului României
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Câte zile libere vor avea românii în anul 2026
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noul Renault Clio, lansat oficial. Subcompacta arată WOW – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Cum a ajuns Las Fierbinți cel mai urmărit serial. Românii nu ratează niciun episod
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
TRAGEDIE DE NEDESCRIS! O mamă și fiul ei de șapte ani, găsiți spânzurați în apartamentul în care locuiau. Poliţiştii, șocați când au intrat în casa profesoarei. Ce era în cameră sfâșie sufletul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Care sunt cele mai furioase țări din lume?
EXCLUSIV Cristian Jura (CNCD) cataloghează refuzul multinaționalelor de a angaja foști bugetari drept o formă de DISCRIMINARE
14:43
Cristian Jura (CNCD) cataloghează refuzul multinaționalelor de a angaja foști bugetari drept o formă de DISCRIMINARE
VIDEO Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. / Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia”
14:36
Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. / Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia”
EXTERNE Cum îi stoarce de bani Donald Trump pe miliardarii tech ai SUA. Elon Musk, marele absent de la reuniunea liderilor din tehnologie de la Casa Albă
14:33
Cum îi stoarce de bani Donald Trump pe miliardarii tech ai SUA. Elon Musk, marele absent de la reuniunea liderilor din tehnologie de la Casa Albă
EXTERNE Accident teribil în Mexic. Cel puțin 10 morți și peste 40 de răniți, după ce un tren a lovit în plin un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată
14:31
Accident teribil în Mexic. Cel puțin 10 morți și peste 40 de răniți, după ce un tren a lovit în plin un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată
ACTUALITATE Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”
14:30
Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”
SPORT Vă așteptăm la ora 18:30, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
14:29
Vă așteptăm la ora 18:30, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!