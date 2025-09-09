FOTO / Octavia Geamănu, atac la Antena 1. ”Să se vadă penibilul și ABSURDUL situației”

Octavia Geamănu, în vârstă de 41 de ani, a făcut noi dezvăluiri despre modul în care a fost nevoită să renunțe la colaborarea cu Antena 1.

Octavia Geamănu a prezentat jurnalul de știri de la Antena 1 mult timp, însă de ceva vreme nu mai apare la TV. Vedeta a afirmat că a fost înlăturată de la Observator fără nicio explicație. Situația se judecă în instanță.

În plan personal, Octavia Geamănu este căsătorită cu muzicianul Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, împreună cu care un băiețel, Andrei. În data de 31 ianuarie 2025 s-au împlinit zece ani de la căsătoria celor doi.

În urmă cu câteva zile, Octavia Geamănu a făcut, în mediul online, noi dezvăluiri despre experiențele prin care a trecut înainte de a înceta colaborarea cu postul de televiziune Antena 1. Aceasta a afirmat, printre altele, că i s-a cerut să își tundă părul, dar și să renunțe la Observator pentru a prezenta rubrica Meteo.

Octavia Geamănu, atac la Antena 1. ”Să încerce să-mi ofere ceva muuult sub pregătirea mea profesională: rubrica meteo”

”Căutam ceva în telefon și am dat peste prima imagine. Mi-am amintit cât am suferit pentru că m-am tuns fără voia mea.

Venise o șefă nouă la Antena, la Observator, și primul lucru pe care l-a făcut a fost să pună un alt coleg în locul meu și să-mi spună să stau acasă, că vrea să vadă cum merge jurnalul fără mine. Ceva nou. Nu se mai întâmplase asta, nu mie, ci nimănui. N-a mers mai bine. Și atunci s-a gândit să-mi transmită să mă tund scurt. Culmea e că și acum mi se pare la fel de șocant ca și atunci. A mai durat cam un an până să-mi spună direct că nu vrea să mai prezint vreun Observator și să-mi caut altceva, în altă parte.

Scurt și la obiect. Deși tot ea a subliniat că sunt impecabilă și că nu are ce să-mi reproșeze. Și n-avea. Din niciun punct de vedere. Doar că avea de pus pe altcineva din afară în locul meu și o „încurcam”. După cum s-a și văzut cu persoana care a stat un an în locul meu, ulterior demisionând.Revenind: n-avea dreptul să facă recomandări stilistice. În plus, nicio altă colegă cu părul mai lung nu primise astfel de solicitări. M-am conformat, ca să nu fac valuri. Dar îmi amintesc că am suferit atunci. Pentru că numai o femeie (nu „șefa” tunsă scurt) poate înțelege cât de importantă e podoaba capilară.

Se apropie un nou termen într-unul dintre procese. Se întâmplă rar. Cam o dată pe an. Descurajant interval, dar știam cum merg lucrurile. Și am toată răbdarea din lume. Văd însă azi un lung șir de articole apărute vara asta, că am pierdut procesul, cu lux de detalii după cum i-a convenit sursei. Apropo: e „procesele”, pentru că sunt trei. S-a dat un verdict (nedefinitiv) doar într-unul. Și se judecă cu ușile închise, cum s-ar zice, la secret. Dar mă bucur că sursa a oferit atâtea informații. Nu de alta, dar ca să se vadă penibilul și absurdul situației. Și ca să pot începe și eu foiletonul, că tot îmi place să scriu”, a scris Octavia Geamănu pe contul său de Facebook.

”Opt luni cât am mers în redacție să îmi desfășor activitatea conform contractului, sursa n-a dat nicio informație despre faptul că, după 18 ani de jurnalism – reporter, prezentator Observator, mulți ani în prime time – s-au gândit șefii că, dacă tot nu vreau să plec pur și simplu pentru că mi s-a transmis: “Ce nu înțelegi? Nu mai vreau să prezinți! Îți găsești tu în două luni altceva în altă parte”, … să încerce să-mi ofere ceva muuult sub pregătirea mea profesională: rubrica meteo. Vă dați seama? Chiar? Cum vi se pare ca din prezentator de știri, jurnalist cu trecut în domeniu, realizator de ediții speciale, breakin’ newsuri, ca la știri unde vorbești despre tot și toate să ți se propună să prezinți o rubrică de 2 minute în cadrul jurnalului de o oră pe care l-ai prezentat ani la rând, cu audiențe de care nu s-a plâns nimeni vreodată, din contră?

Și, da, consider că instanța de fond a tratat formalist procesul, fiind evidentă neglijarea probelor esențiale privind contextul real al raporturilor de muncă. De aceea ne vedem la apel. Logic! Dacă tot a deschis Antena cutia Pandorei, pardon sursa, vezi Doamne, mă gândesc să încep o serie de postări despre aceste procese. Vreau să împărtășesc cu voi ce a însemnat pentru mine această experiență și să vă invit să participați prin întrebări, gânduri sau reflecții. Pentru că nu e doar povestea mea, e și despre cum fiecare dintre noi merită respect și demnitate la locul de muncă. Și în viață, desigur! Cu gânduri bune spre următoarele termene! Până-n pânzele albe, respectiv CEDO, normal. #StopAbuzurilor – campania preferată a societății menționate mai sus”, a mai adăugat aceasta în mediul online.