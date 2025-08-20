Prima pagină » Știri politice » GAFĂ în direct la Știrile Observator. Guvernul Bolojan s-a transformat în Guvernul Stolojan

GAFĂ în direct la Știrile Observator. Guvernul Bolojan s-a transformat în Guvernul Stolojan

Marți seara, telespectatorii Observator de la Antena 1 au primit, fără să știe, o lecție rapidă de istorie contrafactuală. În timp ce prezenta subiectul fierbinte al asumării răspunderii Guvernului pe pachetul 2 fiscal, prezentatoarea Nadina Câmpean l-a confundat pe premierul Ilie Bolojan cu fostul lider liberal Theodor Stolojan.

O alunecare de limbă cât o întoarcere în timp. Dacă Bolojan este astăzi în prim-planul scenei politice, Stolojan rămâne în memoria colectivă drept politicianul care a renunțat la candidatura prezidențială „din motive de sănătate” și a intrat în galeria glumelor politice prin celebra replică rostită de Traian Băsescu: „Dragă Stolo”.

Nadina Cîmpean a continuat știrile cu calm, semn că experiența de live se măsoară și în capacitatea de a trece rapid peste scăpări. Totuși, gafa rămâne savuroasă. Pentru câteva secunde, România a avut impresia că Stolojan s-a întors la Palatul Victoria.

În fond, într-o politică unde numele seamănă, dar măsurile dor, confuzia dintre Bolojan și Stolojan poate fi înțeleasă. Diferența e de două litere, dar și de două decenii de istorie.

