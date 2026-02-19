Alianța pentru Unirea Românilor anunță că liderul formațiunii, George Simion, și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației”.

Zeci de persoane s-au adunat joi dimineață în fața Parchetului General pentru a depune plângeri penale împotriva anulării alegerilor de la finalul anului 2024, în cadrul unei inițiative lansate de AUR. La acțiune a fost prezent și liderul formațiunii, George Simion, care i-a încurajat pe români să ia atitudine.

„Președintele AUR, George Simion, și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică «Valul Democrației». Anularea alegerilor și refuzul desecretizării documentelor arată o lipsă gravă de respect față de democrație și față de votul exprimat în 2024. Cei vinovați pentru anularea votului a milioane de români trebuie să răspundă”, transmite Alianța pentru Unirea Românilor pe Facebook.

