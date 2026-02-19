Prima pagină » Actualitate » Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026. Ce arată analiza unei platforme de recrutare

Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026. Ce arată analiza unei platforme de recrutare

19 feb. 2026, 14:23, Actualitate
Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026. Ce arată analiza unei platforme de recrutare
Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026

În România, în primele luni ale anului 2026, domeniul IT se află în poziție dominantă atunci când intră in discuție pachetul salarial și cel al beneficiilor extra. Iată mai jos, în articol, ce arată analiza unei platforme de recrutare legată de domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii.

Domeniul IT se menține în top, iar media netă a salariului, la nivel naţional, este de 8.000 de lei. Spre deosebire de anul trecut, în 2026, media netă este în creștere cu circa 15%. De altfel, în clasament se găsește și domeniul petrolului și al gazelor, unde media salarială ajunge la 6.800 de lei.

„După un 2025 în care salariile nu au înregistrat creşteri notabile, candidaţii aflaţi acum în căutarea unui loc de muncă se uită cu atenţie la pachetul salarial şi la cel de beneficii extra pe care le oferă angajatorii. La început de an, clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine este dominat, ca şi până acum, de IT, sector în care media netă, la nivel naţional, este 8.000 de lei, în creştere cu aproximativ 15% faţă de anul trecut”, potrivit datelor platformei de recrutare.

Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026. Ce arată analiza unei platforme de recrutare

Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026

Pe listă se găsesc și sectoarele construcţii, audit & consultanţă şi inginerie, unde media salarială este de 6.000 de lei. Salariul mediu net în domeniul automatizărilor ajunge la 6.200 de lei pe lună.

Clasamentul este completat și de un alt domeniu, și anume crewing & casino. Aici, salariul mediu net este situat la 6.000 de lei.

„Lângă aceste domenii, anul acesta se mai poziţionează încă unul, nou intrat atât de sus în clasament – crewing & casino, care vine cu o medie netă de 6.000 de lei pe lună. Este un domeniu care angajează mult, care are permanent nevoie de personal şi care reuşeşte să atragă candidaţi prin pachetele salariale atractive”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs, arată Stirileprotv.ro.

Ce domenii se află la polul opus?

La polul opus, în schimb, găsim saloanele și clinicile de înfrumusețare, un domeniu ale cărui servicii sunt solicitate zilnic de clienți. Salariul mediu net este de 3.900 de lei. La pază și protecție găsim un salariu mediu net de 4.000 de lei. În cazul domeniului retail și al sectorului de call-center/BPO, media netă salarială este de 4.200 de lei pe lună.

În cazul industriei alimentare, salariul mediu net este situat la 4.500 de lei. În cazul industriei turismului, salariul mediu net este de 4.400 de lei.

Autorul recomandă:

sursă foto: colaj Gândul / Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

SONDAJ DE OPINIE Sondaj: Aproape 50% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul cu Ucraina. În ce măsură cred cetățenii că țara e pregătită să facă față unui atac al rușilor
15:44
Sondaj: Aproape 50% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul cu Ucraina. În ce măsură cred cetățenii că țara e pregătită să facă față unui atac al rușilor
TAXE Cât a plătit un bucureștean la întreținere pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă
15:04
Cât a plătit un bucureștean la întreținere pentru un apartament cu 3 camere, după ce a stat 25 de zile în frig și fără apă caldă
FLASH NEWS George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației”
14:22
George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației”
INCIDENT Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme
14:05
Agent de poliție de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant. Bărbatul lua mită pentru a nu opri mașinile unei firme
ULTIMA ORĂ Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale
13:59
Ministrul Investiţiilor Europene anunţă ce demersuri face România pentru redeschiderea discuţiilor legate de jalonul pensiilor speciale
ULTIMA ORĂ România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice
13:40
România trebuie să investească minim 30 miliarde de lei în refacerea barajelor şi în alte lucrări critice
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Mercedes-Benz GLB 250+ cu tehnologie EQ a ajuns în România. SUV-ul electric cu autonomie de până la 632 km
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Ce ne poate învăța despre evoluție ritmul actului sexual la bonobo?
LIVE Donald Trump inaugurează „Consiliul pentru Pace” la Washington. Nicușor Dan va susține un discurs
15:50
Donald Trump inaugurează „Consiliul pentru Pace” la Washington. Nicușor Dan va susține un discurs
EXCLUSIV Sparge gheața Nicușor Dan la Washington? Doru Bușcu: Diplomația românească ignoră importanța holurilor
15:44
Sparge gheața Nicușor Dan la Washington? Doru Bușcu: Diplomația românească ignoră importanța holurilor
FLASH NEWS Cinci membri ai rețelei de cămătari conduse de „Ghenosu” au fost reținuți. Prejudiciul adus victimelor depășește 500.000 de euro
15:41
Cinci membri ai rețelei de cămătari conduse de „Ghenosu” au fost reținuți. Prejudiciul adus victimelor depășește 500.000 de euro
CONTROVERSĂ Ce pensie primește un pensionar român, după 36 de ani de muncă. Ultimul salariu: 5.000 lei net 
15:34
Ce pensie primește un pensionar român, după 36 de ani de muncă. Ultimul salariu: 5.000 lei net 
ECONOMIE Leu peste leu. Cum au ajuns covrigăriile „reginele” afacerilor din România. Care este topul simigeriilor și unde se află Luca și Petru
15:26
Leu peste leu. Cum au ajuns covrigăriile „reginele” afacerilor din România. Care este topul simigeriilor și unde se află Luca și Petru
ARMATĂ Calcule complicate pentru Iran. Forțele navale și aeriene ale SUA, poziționate strategic în Orientul Mijlociu. Army Recognition: „Una dintre cele mai mari concentrări regionale de forțe din ultimii ani”
15:15
Calcule complicate pentru Iran. Forțele navale și aeriene ale SUA, poziționate strategic în Orientul Mijlociu. Army Recognition: „Una dintre cele mai mari concentrări regionale de forțe din ultimii ani”

Cele mai noi

Trimite acest link pe