Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii, în România, în 2026. Ce arată analiza unei platforme de recrutare

În România, în primele luni ale anului 2026, domeniul IT se află în poziție dominantă atunci când intră in discuție pachetul salarial și cel al beneficiilor extra. Iată mai jos, în articol, ce arată analiza unei platforme de recrutare legată de domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii.

Domeniul IT se menține în top, iar media netă a salariului, la nivel naţional, este de 8.000 de lei. Spre deosebire de anul trecut, în 2026, media netă este în creștere cu circa 15%. De altfel, în clasament se găsește și domeniul petrolului și al gazelor, unde media salarială ajunge la 6.800 de lei.

„După un 2025 în care salariile nu au înregistrat creşteri notabile, candidaţii aflaţi acum în căutarea unui loc de muncă se uită cu atenţie la pachetul salarial şi la cel de beneficii extra pe care le oferă angajatorii. La început de an, clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine este dominat, ca şi până acum, de IT, sector în care media netă, la nivel naţional, este 8.000 de lei, în creştere cu aproximativ 15% faţă de anul trecut”, potrivit datelor platformei de recrutare.

Pe listă se găsesc și sectoarele construcţii, audit & consultanţă şi inginerie, unde media salarială este de 6.000 de lei. Salariul mediu net în domeniul automatizărilor ajunge la 6.200 de lei pe lună.

Clasamentul este completat și de un alt domeniu, și anume crewing & casino. Aici, salariul mediu net este situat la 6.000 de lei.

„Lângă aceste domenii, anul acesta se mai poziţionează încă unul, nou intrat atât de sus în clasament – crewing & casino, care vine cu o medie netă de 6.000 de lei pe lună. Este un domeniu care angajează mult, care are permanent nevoie de personal şi care reuşeşte să atragă candidaţi prin pachetele salariale atractive”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs, arată Stirileprotv.ro.

Ce domenii se află la polul opus?

La polul opus, în schimb, găsim saloanele și clinicile de înfrumusețare, un domeniu ale cărui servicii sunt solicitate zilnic de clienți. Salariul mediu net este de 3.900 de lei. La pază și protecție găsim un salariu mediu net de 4.000 de lei. În cazul domeniului retail și al sectorului de call-center/BPO, media netă salarială este de 4.200 de lei pe lună.

În cazul industriei alimentare, salariul mediu net este situat la 4.500 de lei. În cazul industriei turismului, salariul mediu net este de 4.400 de lei.

