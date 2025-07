FOTO / Primul salariu al Andreei Raicu. ”Era o SUMĂ foarte mare, era enormă”

Vedeta de televiziune Andreea Raicu, în vârstă de 47 de ani, a vorbit despre banii primiți ca primul său salariu: ”Era o sumă foarte mare, era enormă”.

Andreea Raicu a avut o carieră de succes în televiziune. De-a lungul carierei sale în televiziune, Andreea Raicu a a moderat numeroase emisiuni TV, dar și reality show-uri de succes precum „Big Brother”, „Megastar” sau „Miss Fata de la țară”.

Andreea Raicu avea 19 ani atunci când s-a angajat la Pro TV. Vedeta a mărturisit, pentru revista Viva, că a primit un salariu care depășea cu mult așteptările ei.

Primul salariu al Andreei Raicu. ”Îmi aduc aminte că mi s-a scris pe foaie un salariu”

”Era când aveam 19 ani și m-am angajat la PRO TV, făceam emisiune de dimineață împreună cu Andi Moisescu și îmi aduc aminte că mi s-a scris pe foaie un salariu și mi-au zis: „Noi îți vom scrie suma asta, te uiți la ea, dar nu zici nimic”. M-am uitat și nu mi-a venit să cred, mi se părea ceva ireal. Era o sumă foarte mare, era enormă, dar nu mai știu ce am făcut cu banii, i-am cheltuit. Neavând educație financiară la momentul respectiv și știi cum e, când dintr-o dată primești foarte mulți bani… i-am cheltuit”, a declarat Andreea Raicu.

Vedeta și-a amintit și de unele momente de pe vremea când apărea la TV și când a rămas fără reacție:

”Îmi mai aduc aminte că am mai avut o singură dată un moment în care pur și simplu am rămas fără reacție, când prezentam Big Brother și am avut Paraziții invitați în emisiune și mi-a pus o întrebare la care eu nu am știut să răspund, pentru că era un cuvânt pe care nu-l știam și un cuvânt care nu era admis înainte de ora 12 noaptea și mi-au explicat ce înseamnă acel cuvânt în direct. Și da, am rămas fără reacție, pentru că nu mă așteptam ca cineva să povestească asta, să vorbească despre asta în direct. Am mai rămas fără reacție o dată. Am încercat să mimez o reacție când prezentam Big Brother și concurenții s-au ridicat din livingul în care erau, s-au dus într-un dormitor și au început să facă sex în direct. Mă rog, după câteva momente mi-am găsit cuvintele, dar a fost cumva neașteptat și șocant”.