Alertă de securitate la Palatul Kensington. Un bărbat a încercat să pătrundă de două ori în casa lui William și Kate din Londra

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a pătruns de două ori în curtea reședinței prințului William și Kate Middleton de la Palatul Kensington, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, relatează The Sun.

Potrivit sursei citate, individul pe nume Derek Egan a fost surprins cu un „rucsac greu”, în timp ce se cățăra peste un gard al Palatului. Din fericire, bărbatul a fost prins de agenții de securitate.

El este ținut în arest, unde se confruntă cu două capete de acuzare pentru încălcarea proprietății, pe 21 decembrie și respectiv pe 23 decembrie.

Fostul șef al filialei de Protecție Regală a Poliției Metropolitane, Dai Davies, a declarat pentru The Sun: „Faptul că a repetat infracțiunea, după ce a fost eliberat pe cauțiune, având în vedere natura acesteia, oferă motive serioase de îngrijorare.”

„Poliția trebuie să stabilească nivelul de pericol în care se afla Familia Regală. Orice tentativă de a intra în Palatul Kensington necesită o investigație atentă a motivului, a oricăror probleme de sănătate mintală și a faptului dacă persoana este fixată pe un membru al familiei regale.”

„Dacă această persoană nu era deja pe o listă, cu siguranță va fi acum.”

„Nu știi niciodată ce ar putea face cineva când încearcă să intre prin efracție. Încă mai există o serie de membri ai familiei regale care locuiesc la Palatul Kensington, așa că orice intruziune este, desigur, îngrijorătoare.”, a transmis specialistul.

Palatul Kensington găzduiește zece membri ai Familiei Regale și numeroși membri ai personalului.

Prințul și Prințesa de Wales locuiesc la Windsor, dar folosesc apartamentul 1A al palatului, cu 20 de camere, ca reședință londoneză.

Se înțelege că aceștia nu se aflau la palat în momentul incidentului. În ambele ocazii când intrusul a escaladat gardul, se înțelege că William și Kate stăteau la Anmer Hall, casa lor privată de la țară de pe proprietatea Sandringham.

Totuși, înainte de Crăciun, William, în vârstă de 43 de ani, și fiul său George, în vârstă de 12 ani, au ajutat la pregătirea cinei de Crăciun la adăpostul pentru persoane The Passage din Westminster.

