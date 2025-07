FOTO / Prin ce TRANSFORMARE de look a trecut actorul Silviu Biriș. ”Am reușit să dau jos în mod sănătos 10 kg, în 30 de zile”

Actorul Silviu Biriș, în vârstă de 51 de ani, a trecut printr-o transformare de look. Artistul a slăbit 10 kilograme într-o lună.



Silviu Biriș este actor, dar a studiat și Teologia. În plan personal, acesta a fost căsătorit cu Irina Cornişteanu, de care a divorţat în 2016. Din mariajul lor au rezultat doi copii: David și Eva. La șapte ani de la separarea de soție, Silviu Biriș iubește din nou. Partenera sa de viață se numește Rodica.

În ultima perioadă de timp, Silviu Biriș a trecut printr-o schimbare de look. Acesta a reușit să scape de zece kilograme în decurs de o lună, după cum a declarat pentru click.ro.

Prin ce transformare de look a trecut actorul Silviu Biriș. ”Am dorit să revin la greutatea mea, de acum 10 ani”

„Am o lună și… de când nu am mai pus în gură alcool și zahăr. Am dorit să revin la greutatea mea, de acum 10 ani, și am reușit să dau jos în mod sănătos 10 kg, în 30 de zile. În această dietă, pe care am ținut-o, sub atenta supraveghere a nutriționiștilor, sunt incluse și foarte multe legume, dar și proteine cu o valoare biologică ridicată. Trebuie să fiți foarte atenți, atunci când doriți să slăbiți, trebuie să aveți o dietă echilibrată, să cereți ajutorul specialiștilor. În paralel, am făcut și mult sport. Pe viitor, voi ține cont de sfaturile nutriționiștilor și voi evita mâncărurile nesănătoase, dulciurile, prăjelile și grăsimile”, a explicat Silviu Biriș.

Actorul a renunțat și la marele său viciu – fumatul:

„M-a ajutat un mare Sfânt, Arsenie Boca, să renunț la acest mare viciu. Inițial, nu am realizat că era el. Apoi mi s-a confirmat. Rugăciunea către Sfântul Arsenie Boca nu rămâne niciodată fără răspuns. Am fost într-un pelerinaj, la Prislop, prima dată, acum mulți ani, de curiozitate, și nici nu mai știu cum am ajuns. Pe atunci, fumam mult. A fost un gând atât de fin pe care l-am spus Sfântului Arsenie Boca. Era pentru prima dată când îmi doream să renunț la fumat. A fost așa de fin gândul, ca un firicel de fum. Și, de acolo, totul e istorie. Am împlinit 11 ani fără țigări! Recunosc că, de frică să nu mă îngraș, am compensat și cu mult sport. Aproape zilnic fac o oră de cardio și de sală”.