FOTO / Secretul aparițiilor impecabile ale lui Gheorghe Turda. ”Mă pricep cu mult mai bine decât FĂTUCILE alea începătoare de prin televiziuni”

Interpretul de muzică populară Gheorghe Turda, în vârstă de 77 de ani, a mărturisit că se fardează înainte de a apărea la evenimentele unde este solicitat.



Gheorghe Turda este foarte atent la cum se prezintă în fața publicului, astfel că nu se prezintă nefardat la evenimentele importante și la filmările pentru TV.

Artistul a explicat, pentru click.ro, de unde a învățat arta machiajului.

Secretul aparițiilor impecabile ale lui Gheorghe Turda. ”Fardurile le iau și de la fiicele mele, îmi mai dau de pe la ele sau îmi cumpăr din comerț”

”Înainte de concertele mai mari sau de filmările pentru televiziuni, mă machiez un pic. Poate e mult spus machiaj, mai degrabă acopăr micile imperfecțiuni de la nivelul feței. La Conservatorul din Cluj, unde am studiat canto, am învățat, timp de doi ani, și arta machiajului cu marii artiști de la Operă. Ne învățau cum să ne machiem pentru scenă, este unul anume, specific profesiei. Prin urmare, mă pot machia acum și singur și mă pricep cu mult mai bine decât fătucile alea începătoare de prin televiziuni. Nici nu prea mă las pe mâna lor, am trusa mea de farduri, e și mai igienic așa”, a declarat Gheorghe Turda.

”Am în trusă neapărat un creion dermatograf, cu ajutorul căruia îmi aranjez un pic sprâncenele, pentru că sunt prea blonde. Am și fond de ten, pudră, ca să nu strălucească fața, dar și niște bureței pentru machiaj. Ruj nu am, nu folosesc. Poate, cel mult, un balsam hidratant, dacă am buzele prea uscate. Am trusa completă, fardurile le iau și de la fiicele mele, îmi mai dau de pe la ele sau îmi cumpăr din comerț. În general, toți artiștii folosesc farduri, iar cine nu se machiază singur e aranjat la cabina de machiaj”, a mai spus acesta.

Gheorghe Turda are o carieră impresionantă

Cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda are o carieră impresionantă de peste 55 de ani. Artistul a activat la două ansambluri cunoscute, Ciocârlia și Rapsodia Română, dar a fost șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne.

Binecunoscutul artist are o pasiune mai puțin cunoscută. Acesta colecționează cuțite, ajungând să aibă peste o mie de obiecte de acest fel.