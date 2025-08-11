FOTO / Simona Gherghe dă detalii despre copiii săi. ”Sunt multe SITUAȚII în care nu le convin regulile noastre”

Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a dat detalii despre cei doi copii ai săi, Ana și Vad, pe care îi are împreună cu Răzvan Săndulescu.



Simona Gherghe este căsătorită, din anul 2017, cu Răzvan Săndulescu. Cuplul are doi copii, o fetiță, care se numește Ana Georgia, și un băiețel, Vlad Ioan. În plan profesional, Simona Gherghe are o carieră de invidiat, fiind prezentă de mulți ani pe micile ecrane.

Simona Gherghe a povestit de multe ori despre cât de mult și-a dorit să devină mamă și prin ce a trecut. Vedeta TV a adus-o pe lume pe fiica sa, Ana, la vârsta de 39 de ani, iar doi ani mai târziu l-a născut pe Vlad.

Despre cei doi copii ai săi și despre educația pe care le-o dă acestora a făcut vedeta declarații pentru revista Viva.

Simona Gherghe dă detalii despre copiii săi. ”Îmi dau seama că poate fi o frustrare pentru ei”

”Vorbim mult cu ei, le explicăm. Sigur că sunt multe situații în care nu le convin regulile noastre, în special cele care au legătură cu tehnologia (telefoane sau tablete), dar și aici am vorbit mult și le-am povestit cât de rău le poate face expunerea la ecrane. Îmi dau seama că poate fi o frustrare pentru ei, mai ales că văd alți copii care au jocuri pe tablete și telefoane, dar aici e simplu: în familia noastră nu facem asta. Le umplem timpul cu alte activități, potrivite pentru vârstele lor”, a declarat Simona Gherghe.

”Sunt o mamă conștientă de rolul ei. Relaxată, când e cazul, aprigă, atunci când o cere situația. Am grijă să respectăm programul, pentru că pe ei îi ancorează rutina, trebuie să fie odihniți și să fie armonie. Îi păzesc și atunci când vine vorba despre respectarea regulilor, în special cele care țin de siguranță”, a mai spus aceasta.