FOTO / Sofia Vicoveanca și-a ales hainele de înmormântare. ”Dacă mă îmbracă în haine colorate, ȚIPĂTOARE, sar din sicriu”

Renumita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca, în vârstă de 83 de ani, și-a ales hainele de înmormântare.

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară. În ceea ce privește viața personală, Sofia Vicoveanca a fost căsătorită cu Victor Micu, care s-a stins din viață în anul 2003. Îndrăgita cântăreață de muzică populară însă nu a fost niciodată mireasă. Sofia Vicoveanca are un băiat pe nume Vlad.

Binecunoscuta artistă a mărturisit, pentru click.ro, că, potrivit obiceiurilor, și-a pregătiti deja hainele pentru ultimul drum.

Sofia Vicoveanca și-a ales hainele de înmormântare. ”I-am arătat pachetul și nepoatei, a început să plângă”

”În prezent, mă simt foarte bine, cânt, am multe concerte, mă hrănesc bine, mă odihnesc. Însă, ca orice creștin, și eu mi-am pregătit hainele de înmormântare, am pus deoparte un costum pentru cele veșnice, cum se zice. Dacă mă îmbracă în haine colorate, țipătoare, sar din sicriu! Așa că mi-am pus deoparte un frumos costum popular, în culori mai închise, decente. I-am arătat pachetul și nepoatei, a început să plângă. I-am zis să nu plângă, încă nu plec, mai am de cântat, mă simt bine, dar așa e rânduiala bisericească, omul să-și pregătească lucrurile din timp”, a declarat Sofia Vicoveanca.

Artista a mai spus că își dorește să fie înmormântată în cimitirul din Suceava:

„Nu vreau la Cimitirul Bellu, pe Aleea Artiștilor. Ce atâta fală? Și ce dacă am fost artistă? La urma-urmei, tot în pământ ne ducem cu toții.. Vreau să fiu înmormântată, aici, în cimitirul din Suceava, unde este înmormântat și soțul meu, sunt văduvă de peste 20 de ani. Dar, nu vă speriați, încă nu mă duc după el, sunt încă în puteri, sănătoasă, am concerte… Încă nu am planuri de ducă…”.