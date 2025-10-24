FOTO. Vica Blochina, despre ETICHETA de ”amantă”. ”Acum asta e, cu asta defilăm”

Vica Blochina a comentat despre eticheta de ”amantă” care i-a fost pusă în urma relației pe care a avut-o cu fostul jucător de fotbal Victor Pițurcă.



Vica Blochina s-a născut pe 8 august 1975, în Klaipeda, Lituania, dar locuieşte în România de foarte mulți ani. Vedeta s-a afirmat ca balerină în clubul Melody, din Bucureşti, cu o trupă de balet din Lituania. Aceasta a devenit cunoscută în showbiz-ul românesc după ce s-a aflat despre povestea de dragoste pe care a trăit-o cu fostul jucător de fotbal și antrenor Victor Pițurcă, împreună cu care are un băiat care se numește Edan.

Relația dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă s-a întins pe durata a 16 ani, între anii 1995 și 2011. Edan, fiul lor, a venit pe lume în anul 2007, iar în prezent locuiește cu tatăl său. Victor Pițurcă este căsătorit de mai bine de 30 de ani cu Maria, care i-a dăruit doi copii: un băiat, Alex, și o fată, Claudia.

Ani la rând, Vica Blochina a fost catalogată ”amanta celebră a României” în urma relației pe care a avut-o cu Victor Pițurcă. Despre acest lucru a comentat blonda la podcastul realizat de Anamaria Prodan.

Vica Blochina, despre eticheta de ”amantă”. ”Dacă asta a fost karma mea, să devin cunoscută sub acest nume, „amantă”, dar măcar îmi asum”

”Acum asta e, cu asta defilăm. Am devenit cunoscută, dacă asta a fost karma mea, să devin cunoscută sub acest nume, „amantă”, dar măcar îmi asum. 99% din populație au trecut prin povestea asta, singura care a rămas cu această etichetă sunt eu. Dacă stăm să ne gândim la multe persoane publice, pe care noi le cunoaștem… E mai ușor să arăți cu degetul în altă persoană”, a declarat Vica Blochina, potrivit revistei Viva.

”Pe mine nu mă interesează. Fiecare face ce vrea. Eu asta sunt, nu stau să mă justific față de nimeni, atâta timp cât eu mă simt bine. Știu unde am greșit, știu ce era de ajustat la un moment dat, dorm liniștită, nu fac nimănui rău. Cred că am spălat karma deja după atâția ani”, a adăugat blonda.