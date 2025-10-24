Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO. Vica Blochina, despre ETICHETA de ”amantă”. ”Acum asta e, cu asta defilăm”

FOTO. Vica Blochina, despre ETICHETA de ”amantă”. ”Acum asta e, cu asta defilăm”

24 oct. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO. Vica Blochina, despre ETICHETA de ”amantă”. ”Acum asta e, cu asta defilăm”
Galerie Foto 20
Vica Blochina, despre eticheta de ”amantă” care i s-a pus

Vica Blochina a comentat despre eticheta de ”amantă” care i-a fost pusă în urma relației pe care a avut-o cu fostul jucător de fotbal Victor Pițurcă.

Vica Blochina s-a născut pe 8 august 1975, în Klaipeda, Lituania, dar locuieşte în România de foarte mulți ani. Vedeta s-a afirmat ca balerină în clubul Melody, din Bucureşti, cu o trupă de balet din Lituania. Aceasta a devenit cunoscută în showbiz-ul românesc după ce s-a aflat despre povestea de dragoste pe care a trăit-o cu fostul jucător de fotbal și antrenor Victor Pițurcă, împreună cu care are un băiat care se numește Edan.

Relația dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă s-a întins pe durata a 16 ani, între anii 1995 și 2011. Edan, fiul lor, a venit pe lume în anul 2007, iar în prezent locuiește cu tatăl său. Victor Pițurcă este căsătorit de mai bine de 30 de ani cu Maria, care i-a dăruit doi copii: un băiat, Alex, și o fată, Claudia.

Ani la rând, Vica Blochina a fost catalogată ”amanta celebră a României”  în urma relației pe care a avut-o cu Victor Pițurcă. Despre acest lucru a comentat blonda la podcastul realizat de Anamaria Prodan.

Vica Blochina, despre eticheta de ”amantă”. ”Dacă asta a fost karma mea, să devin cunoscută sub acest nume, „amantă”, dar măcar îmi asum”

”Acum asta e, cu asta defilăm. Am devenit cunoscută, dacă asta a fost karma mea, să devin cunoscută sub acest nume, „amantă”, dar măcar îmi asum. 99% din populație au trecut prin povestea asta, singura care a rămas cu această etichetă sunt eu. Dacă stăm să ne gândim la multe persoane publice, pe care noi le cunoaștem… E mai ușor să arăți cu degetul în altă persoană”, a declarat Vica Blochina, potrivit revistei Viva.

”Pe mine nu mă interesează. Fiecare face ce vrea. Eu asta sunt, nu stau să mă justific față de nimeni, atâta timp cât eu mă simt bine. Știu unde am greșit, știu ce era de ajustat la un moment dat, dorm liniștită, nu fac nimănui rău. Cred că am spălat karma deja după atâția ani”, a adăugat blonda.

Mediafax
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
Digi24
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
Cancan.ro
Ella Vișan și Andrei Lemnaru, din nou împreună! După anularea nunții, destinul i-a adus iar unul lângă celălalt: 'A fost un șoc'
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Carrefour se pregătește să își vândă toate supermarketurile din România
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
Antena 3
Cum a ajuns pe OnlyFans o atletă medaliată la Jocurile Olimpice: „Am venituri pe care nu le-am mai avut niciodată”
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Când ar fi murit, de fapt, Bianka și Tony. Au apărut rezultatele preliminarii ale necropsiei în cazul tinerilor găsiți morți, în Harghita!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Evz.ro
BNR lansează prima monedă colorată din istoria României. Lucian Blaga, omagiat la 130 de ani de la naștere
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Reptilele „urinează” cristale, iar cercetătorii au vrut să afle din ce sunt compuse