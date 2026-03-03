Prima pagină » Diverse » Showbiz » Fuego, în doliu. Maestrul Jolt Kerestely a murit la 91 de ani: „Mi-a fost ca un părinte muzical”

Fuego, în doliu. Maestrul Jolt Kerestely a murit la 91 de ani: „Mi-a fost ca un părinte muzical”

03 mart. 2026, 17:50, Showbiz
Fuego, în doliu. Maestrul Jolt Kerestely a murit la 91 de ani: „Mi-a fost ca un părinte muzical”

Maestrul Jolt Kerestely s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Paul Surugiu – Fuego a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după aflarea tristei vești. Îndrăgitul artist a menționat faptul că maestrul i-a fost precum „un părinte muzical, cu liniște, sfaturi și fericire”.

Jolt Kerestely, compozitor și dirijor, a scris peste 700 de melodii de-a lungul carierei sale. Viața i s-a schimbat la 180 de grade în momentul în care i-a fost amputat un picior. Suferise pentru mult timp din cauza unor vene la picior, iar operația nu îi reușise. Astfel, medicii au decis să îl supună amputării.

Mesajul transmis de Fuego

„Maestrul Jolt Kerestely a plecat dintre noi! Mi-a fost ca un părinte muzical, cu liniște, sfaturi și fericire! Avem împreună peste 20 de cântece, mai multe albume și sunt onorat ca anul trecut de ziua lui, l-am putut omagia la TVR 2! Pentru mine înseamnă START. La el am pășit prima oară în București, cu mama, când aveam 15 ani și el m-a trimis la mentorul meu, maestrul George Grigoriu.

Peste ani ne-am reîntâlnit și am început o frumoasă prietenie! “Copacul”, cântecul său reprezentativ, este cu siguranță una dintre piesele de referință ale românilor, care a străbătut timpul și a uimit și emoționat! A fost bun, blând și cald și va rămâne mereu în sufletele noastre!

Voi reveni cu detalii legate de locul în care va fi depus, pentru toți cei care vor să îi aducă un ultim omagiu, precum și cu informații despre înmormântare! Dumnezeu să-i odihnească sufletul și să îl așeze în rândul celor mari!”, a notat Paul Surugiu – Fuego, pe Facebook, în urmă cu scurt timp.

Fuego, în doliu. Maestrul Jolt Kerestely a murit la 91 de ani: „Mi-a fost ca un părinte muzical”

Mesajul notat de Fuego după moartea maestrului Jolt Kerestely

A lucrat în mină, înainte să devină celebru

Compozitorul Jolt Kerestely vorbea, în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, în 2023, despre dificultățile întâmpinate după ce a rămas fără loc de muncă, în vremea în care a reușit să se angajeze pe un post destinat gravidelor. Urmărește AICI relatările.

Înainte să aibă renume în industria muzicală și să fie apreciat pentru calitățile sale artistice, marele compozitor a lucrat și în mină. În cadrul podcastului, maestrul a vorbit despre viața grea din mină, precum și despre meseriile tehnice pe care le-a avut înainte să intre pe scena muzicală.

„Când am ajuns la Hunedoara, unde am lucrat, oriunde, am fost pus pe perete, fruntaș de producție, eram foarte iubit. M-a luat la Petroșani, la mină.

Era o comună, o fundătură, munți. Nu aveau mașini, era un singur om care avea o mare gospodărie. Venea în fiecare sâmbătă, duminică. Dar, pe vremuri, când se oprea o mașină noaptea, tot timpul tremuram, că vine să îl ia pe tata.

În mină, a doua zi de Paște, sigur că coboram cu liftul, m-a apucat un plâns, am lucrat în condiții foarte grele, după vreo lună de zile, mers zilnic la mină, nu m-am putut împăca cu gândul că prietenii mei sunt liberi acasă, la ceaiuri și eu sunt în mină. După o lună, spune comandantul „cine știe o meserie”.

Eu știu strungărie. Am ieșit din coloană și am ajuns la o mare uzină la Petroșani, care lucra pentru mineri. Eu știam teoretic, să lucrez, dar nu am avut practică. Am avut noroc că nu era strung liber și am fost lângă nea Gheorghe, i-am spus că nu știu să lucrez, învață-mă tehnica”, relata maestrul. Vezi AICI continuarea.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook

Recomandarea video

Mediafax
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
UE elimină eticheta privind emisiile pentru oțel din legea „fabricat în Europa”, arată un proiect
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
„Ingredientele vieții” ar fi existat încă de la bun început pe sateliții planetei Jupiter
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
18:45
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune
18:42
Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune
DIPLOMAȚIE 🚨 Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se duce la Casa Albă pentru o întâlnire cu Donald Trump
18:33
🚨 Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se duce la Casa Albă pentru o întâlnire cu Donald Trump
LIFESTYLE Greșeala care îți distruge mașina de spălat rufe fără să îți dai seama. Ce nu ar trebui să folosești niciodată, potrivit experților
18:29
Greșeala care îți distruge mașina de spălat rufe fără să îți dai seama. Ce nu ar trebui să folosești niciodată, potrivit experților
TRAGEDIE A murit Andreea Aniţă, tânăra pentru care românii au strâns în timp record 2,3 milioane de euro pentru a se trata de o formă agresivă de cancer
18:23
A murit Andreea Aniţă, tânăra pentru care românii au strâns în timp record 2,3 milioane de euro pentru a se trata de o formă agresivă de cancer
FLASH NEWS Copilă orfană, în vârstă de 14 ani, agresată sexual de un pretins profesor de matematică. Individul a fost dus la audieri
18:20
Copilă orfană, în vârstă de 14 ani, agresată sexual de un pretins profesor de matematică. Individul a fost dus la audieri

Cele mai noi

Trimite acest link pe