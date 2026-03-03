Fuego, în doliu. Maestrul Jolt Kerestely a murit la 91 de ani: „Mi-a fost ca un părinte muzical”

Maestrul Jolt Kerestely s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Paul Surugiu – Fuego a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după aflarea tristei vești. Îndrăgitul artist a menționat faptul că maestrul i-a fost precum „un părinte muzical, cu liniște, sfaturi și fericire”.

Jolt Kerestely, compozitor și dirijor, a scris peste 700 de melodii de-a lungul carierei sale. Viața i s-a schimbat la 180 de grade în momentul în care i-a fost amputat un picior. Suferise pentru mult timp din cauza unor vene la picior, iar operația nu îi reușise. Astfel, medicii au decis să îl supună amputării.

Mesajul transmis de Fuego

„Maestrul Jolt Kerestely a plecat dintre noi! Mi-a fost ca un părinte muzical, cu liniște, sfaturi și fericire! Avem împreună peste 20 de cântece, mai multe albume și sunt onorat ca anul trecut de ziua lui, l-am putut omagia la TVR 2! Pentru mine înseamnă START. La el am pășit prima oară în București, cu mama, când aveam 15 ani și el m-a trimis la mentorul meu, maestrul George Grigoriu.

Peste ani ne-am reîntâlnit și am început o frumoasă prietenie! “Copacul”, cântecul său reprezentativ, este cu siguranță una dintre piesele de referință ale românilor, care a străbătut timpul și a uimit și emoționat! A fost bun, blând și cald și va rămâne mereu în sufletele noastre!

Voi reveni cu detalii legate de locul în care va fi depus, pentru toți cei care vor să îi aducă un ultim omagiu, precum și cu informații despre înmormântare! Dumnezeu să-i odihnească sufletul și să îl așeze în rândul celor mari!”, a notat Paul Surugiu – Fuego, pe Facebook, în urmă cu scurt timp.

A lucrat în mină, înainte să devină celebru

Compozitorul Jolt Kerestely vorbea, în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, în 2023, despre dificultățile întâmpinate după ce a rămas fără loc de muncă, în vremea în care a reușit să se angajeze pe un post destinat gravidelor. Urmărește AICI relatările.

Înainte să aibă renume în industria muzicală și să fie apreciat pentru calitățile sale artistice, marele compozitor a lucrat și în mină. În cadrul podcastului, maestrul a vorbit despre viața grea din mină, precum și despre meseriile tehnice pe care le-a avut înainte să intre pe scena muzicală.

„Când am ajuns la Hunedoara, unde am lucrat, oriunde, am fost pus pe perete, fruntaș de producție, eram foarte iubit. M-a luat la Petroșani, la mină. Era o comună, o fundătură, munți. Nu aveau mașini, era un singur om care avea o mare gospodărie. Venea în fiecare sâmbătă, duminică. Dar, pe vremuri, când se oprea o mașină noaptea, tot timpul tremuram, că vine să îl ia pe tata. În mină, a doua zi de Paște, sigur că coboram cu liftul, m-a apucat un plâns, am lucrat în condiții foarte grele, după vreo lună de zile, mers zilnic la mină, nu m-am putut împăca cu gândul că prietenii mei sunt liberi acasă, la ceaiuri și eu sunt în mină. După o lună, spune comandantul „cine știe o meserie”. Eu știu strungărie. Am ieșit din coloană și am ajuns la o mare uzină la Petroșani, care lucra pentru mineri. Eu știam teoretic, să lucrez, dar nu am avut practică. Am avut noroc că nu era strung liber și am fost lângă nea Gheorghe, i-am spus că nu știu să lucrez, învață-mă tehnica”, relata maestrul. Vezi AICI continuarea.

Sursă foto: Facebook