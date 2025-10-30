Prima pagină » Actualitate » FOTO. La ce aliment a renunțat Fuego. ”Cel mai NOCIV pentru ființa umană”

30 oct. 2025, 15:30, Actualitate
Fuego, în vârstă de 49 de ani, a spus ce produs a scos din alimentația sa și a explicat și care a fost motivul pentru care a făcut acest lucru.

Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră. Aceasta are o carieră impresionantă. Foarte iubit de public de toate vârstele, Fuego este extrem de solicitat la diverse evenimente.
De mulți ani, Fuego este prezentatorul emisiunii ”Drag de România mea”, difuzată de Televiziunea Națională.

Fuego a fost invitat la podcastul realizat de Horia Brenciu unde, printre altele, a vorbit și despre dieta sa. Acesta a explicat că a scos un produs din alimentația sa. Este vorba despre făina albă, pe care o consideră nocivă.

”Aveți grijă! Cel mai nociv aliment pentru ființa umană. Pe locul întâi, marile alimente albe, dar cel mai nociv este făina albă. Nu mai mâncați făină albă! Vă îmbolnăviți…”, a spus Fuego, citat de click.ro.

”Zahărul și făină albă. Dar mănânci produse din făină integrală, făină, e ok. Noi mâncăm de ani de zile făină integrală – paste integrale”, a mai declarat artistul.

