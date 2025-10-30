FOTO. La ce aliment a renunțat Fuego. ”Cel mai NOCIV pentru ființa umană”

De mulți ani, Fuego este prezentatorul emisiunii ”Drag de România mea”, difuzată de Televiziunea Națională.
Fuego a fost invitat la podcastul realizat de Horia Brenciu unde, printre altele, a vorbit și despre dieta sa. Acesta a explicat că a scos un produs din alimentația sa. Este vorba despre făina albă, pe care o consideră nocivă.
La ce aliment a renunțat Fuego. ”Noi mâncăm de ani de zile făină integrală”
”Aveți grijă! Cel mai nociv aliment pentru ființa umană. Pe locul întâi, marile alimente albe, dar cel mai nociv este făina albă. Nu mai mâncați făină albă! Vă îmbolnăviți…”, a spus Fuego, citat de click.ro.
”Zahărul și făină albă. Dar mănânci produse din făină integrală, făină, e ok. Noi mâncăm de ani de zile făină integrală – paste integrale”, a mai declarat artistul.