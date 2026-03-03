Prima pagină » Lifestyle » Cum prepari omleta de post. Este gata în 10 minute și are o textură pufoasă

Cum prepari omleta de post. Este gata în 10 minute și are o textură pufoasă

03 mart. 2026, 19:38, Lifestyle
Cum prepari omleta de post. Este gata în 10 minute și are o textură pufoasă

În perioada postului, multe persoane se abțin să consume anumite tipuri de produse, precum carnea, lactatele, ouăle sau brânză (precum și produsele derivate). Însă, ce faci în momentul în care îți dorești să consumi anumite produse care au la bază ingrediente de origine animală, însă vrei să ții post? Există alternative rapide și sănătoase, susțin specialiștii în arta culinară. Printre ele se numără și omleta de post. Poate fi pregătită în 10 minute. Vezi mai jos.

Omleta de post poate fi o rețetă ideală pentru cei care nu consumă, în această perioadă, preparate care să aibă ingrediente de origine animală. Omleta de post conține tofu, iar textura preparatului va fi pufoasă. Iată lista cu ingredientele necesare acestei rețete:

  • 150 de grame de tofu;
  • Jumătate de pahar de apă minerală;
  • 1 lingură ulei;
  • 1 linguriță muștar (opțional);
  • Ceapă verde tocată fin;
  • Jumătate de linguriță praf de copt;
  • Sare și piper.

Tofu, un aliment consumat și în timpul postului

Cum se prepară omleta de post cu tofu

Mai înainte de toate, trebuie să mărunțești tofu cu o furculiță (până devine o pastă). Apoi, adaugi jumătate de pahar de apă minerală și amensteci până când se omogenizează compoziția. După aceea, vei incorpora uleiul, muștarul, praful de copt, ceapa verde, sarea și piperul. Compoziția se amestecă apoi se adaugă într-o tigaie încinsă, scrie B1tv.ro.

Compoziția se va găti la foc mediu și se amestecă încet. Poftă bună!

Sursă foto: Shutterstock – imagine cu rol ilustrativ

