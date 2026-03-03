Prima pagină » Știri politice » Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune

Sorin Avram
03 mart. 2026, 18:42, Știri politice
Radu Dinel Miruță, în prezent ministru al Apărării, a semnat în 2005, pe vremea când era student, fișa de primire în Partidul Social Democrat. Miruță intra în PSD la recomandarea președintelui Consiliului Județean Gorj de la acea vreme, Ion Călinoiu.

În documentul intrat în posesia Gândul, se vede negru pe alb că, imediat după Anul Nou, pe 7 ianuarie 2005, Miruță s-a prezentat la sediul PSD Gorj pentru a-și oficializa intrarea în PSD.

Fișa de Primire în Partid, semnată de Miruță pe vremea când era student la Electronică

Era student la Electronică, în București, după cum singur scria Radu Dinel Miruță la vremea când semna cererea. „Fișa de Primire în Partid”, așa cum este ea numită, poartă atât semnătura actualului ministru al Apărării, cât și un număr de înregistrare, semn că foaia a trecut prin circuitul birocratic al partidului.

Tot în rubricile completate de Miruță apare și numărul său de telefon, culmea, după 20 de ani fiind același, folosit și azi de ministrul Apărării.

Faptul că Miruță a fost membru PSD a fost dezvăluit în premieră de Victor Ponta, la emisiunea Ai Aflat!, pe canalul de YouTube Gândul.

Victor Ponta spunea pe 28 ianuarie: „Miruță a fost membru PSD când am condus eu partidul”.

USR a sărit cu acuzații de Fake News

Imediat după dezvăluirea lui Ponta s-a activat scutul de protecție USR. Colegii de partid ai lui Miruță au sărit cu acuze de Fake News și au pornit o campanie publică prin care susțineau: „ Atenție! Fake News. Victor Ponta minte. Din nou. Radu Miruță nu a fost membru PSD. Nici «pe vremea lui Ponta», nici vreodată!

Documentul publicat de Gândul vine să contrazică poziția oficială a USR, dar, totodată, și poziția fostului premier.

Miruță a ajuns membru PSD, dar în 2005, nu în 2012 cum susține Victor Ponta. Gândul a încercat să elucideze misterul declarației fostului premier și a mers pe urmele activității politice a lui Miruță.

Miruță a venit cu tatăl său de mână la PSD

Și se dovedește că Victor Ponta avea dreptate. La distanță de 7 ani, în preajma lui 2012, când Ponta ajunge premier, s-a întâmplat un alt episod cu Miruță și PSD, povestit de un membru PSD contactat de Gândul. Secretarul Organizației PSD Gorj, de la acea vreme, Ciprian Florescu, a declarat următoarele:

„În 2011-2012 m-a sunat tatăl domnului Miruță, domnul judecător cu care mă cunoscusem pentru că eu, la vremea respectivă, mă ocupam de numărătoarea paralelă la PSD Gorj, iar dumnealui a fost președintele Biroului Electoral Județean.

Ne-am cunoscut, ne-am apreciat… m-a sunat într-o zi și mi-a zis că ar vrea și băiatul său să facă politică și i-am zis că «da, cu mare bucurie, îl aștept la organizație». A venit, a semnat adeziunea și eu i-am dat recomandarea!”.

Adică, fix ca în 2005.

Ciprian Florescu nu l-a uitat nici acum pe tânărul Miruță.

„Îmi aduc aminte că părea un tip care voia să facă carieră. Eu cu mânuța mea i-am semnat recomandarea, dar nu înțeleg de ce nu-și asumă”, mai spune Florescu.

Ciprian Florescu rememorează episodul cu Miruță

Potrivit altor surse din PSD, Miruță nu s-a implicat activ la organizație și nu a participat la ședințe.

Dar visul politic nu avea să moară. S-a implicat peste ani la USR, ajungând deputat de Gorj, pentru prima dată, în 2020. În prezent se află la al doilea mandat de parlamentar și la al doilea portofoliu de ministru.

