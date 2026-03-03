Prima pagină » Știri externe » Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru blocarea a 210 miliarde de euro

Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru blocarea a 210 miliarde de euro

Olga Borșcevschi
03 mart. 2026, 18:46, Știri externe
Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru blocarea a 210 miliarde de euro

Banca Centrală a Federației Ruse a anunțat marți că a intentat proces împotriva Uniunii Europeane, contestând decizia de a menține pe termen nedeterminat active suverane rusești în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, relatează Reuters.

Banca Centrală de la Moscova estimează că aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane ale Rusiei au fost înghețate de țările occidentale. Majoritatea acestor active sunt blocate în Europa și sunt deținute la depozitarul belgian Euroclear.

În decembrie anul trecut, Banca Centrală a deschis un proces la Moscova, solicitând despăgubiri de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, drept reacție la înghețarea pe termen nelimitat și la propunerile de confiscare a activelor pentru finanțarea Ucrainei, propuneri care nu s-au materializat.

O sursă apropiată băncii centrale a declarat că acesta reprezintă principalul obiect al plângerii.

Într-o declarație de marți, 3 martie, Banca Rusiei a criticat „acțiunile ilegale ale UE împotriva activelor suverane ale Băncii Rusiei”, precizând că regulamentul încalcă „drepturile fundamentale și inalienabile de acces la justiție” și „principiul imunității suverane a statelor și a băncilor lor centrale”, relatează Politico.

Banca Centrală a Rusiei a susținut, de asemenea, că UE a comis „încălcări grave” ale propriilor proceduri prin adoptarea măsurii cu majoritate calificată, mai degrabă decât în ​​unanimitate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Putin se oferă să fie mediator la stabilizarea situației din Orientul Mijlociu. Mesajul important transmis Teheranului

Rușii de la Rosatom au oprit operațiunile de la centrala nucleară Bushehr din Iran. Angajații părăsesc țara. „Am pierdut contactul cu întreaga industrie nucleară“

Recomandarea video

Citește și

DIPLOMAȚIE 🚨 Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se duce la Casa Albă pentru o întâlnire cu Donald Trump
18:33
🚨 Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se duce la Casa Albă pentru o întâlnire cu Donald Trump
TENSIUNI Turbulențe majore pe piața globală de țiței.După ce Iran a blocat Strâmtoarea Ormuz, și Irak a oprit exporturile de țiței din regiunea Kurdistan
18:16
Turbulențe majore pe piața globală de țiței.După ce Iran a blocat Strâmtoarea Ormuz, și Irak a oprit exporturile de țiței din regiunea Kurdistan
FLASH NEWS Putin se oferă să fie mediator la stabilizarea situației din Orientul Mijlociu. Mesajul important transmis Teheranului
17:31
Putin se oferă să fie mediator la stabilizarea situației din Orientul Mijlociu. Mesajul important transmis Teheranului
COMERȚ Imagini cu tancurile petroliere și navele de marfă care stau la coadă după ce Strâmtoarea Ormuz a fost blocată. 20% din comerțul mondial, în pericol
17:30
Imagini cu tancurile petroliere și navele de marfă care stau la coadă după ce Strâmtoarea Ormuz a fost blocată. 20% din comerțul mondial, în pericol
FLASH NEWS Rușii de la Rosatom au oprit operațiunile de la centrala nucleară Bushehr din Iran. Angajații părăsesc țara. „Am pierdut contactul cu întreaga industrie nucleară“
17:10
Rușii de la Rosatom au oprit operațiunile de la centrala nucleară Bushehr din Iran. Angajații părăsesc țara. „Am pierdut contactul cu întreaga industrie nucleară“
TENSIUNI Viktor Orban îl reclamă pe Zelenski la UE în problema conductei de petrol Drujba: „Am sunat-o pe Ursula von der Leyen”
16:52
Viktor Orban îl reclamă pe Zelenski la UE în problema conductei de petrol Drujba: „Am sunat-o pe Ursula von der Leyen”
Mediafax
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
UE elimină eticheta privind emisiile pentru oțel din legea „fabricat în Europa”, arată un proiect
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
„Ingredientele vieții” ar fi existat încă de la bun început pe sateliții planetei Jupiter
Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune
18:42
Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune
LIFESTYLE Greșeala care îți distruge mașina de spălat rufe fără să îți dai seama. Ce nu ar trebui să folosești niciodată, potrivit experților
18:29
Greșeala care îți distruge mașina de spălat rufe fără să îți dai seama. Ce nu ar trebui să folosești niciodată, potrivit experților
TRAGEDIE A murit Andreea Aniţă, tânăra pentru care românii au strâns în timp record 2,3 milioane de euro pentru a se trata de o formă agresivă de cancer
18:23
A murit Andreea Aniţă, tânăra pentru care românii au strâns în timp record 2,3 milioane de euro pentru a se trata de o formă agresivă de cancer
FLASH NEWS Copilă orfană, în vârstă de 14 ani, agresată sexual de un pretins profesor de matematică. Individul a fost dus la audieri
18:20
Copilă orfană, în vârstă de 14 ani, agresată sexual de un pretins profesor de matematică. Individul a fost dus la audieri
FLASH NEWS Partidul lui Călin Georgescu „România românilor” a fost înregistrat oficial la Tribunal. Controversatul Marian Vanghelie, printre fondatori
18:18
Partidul lui Călin Georgescu „România românilor” a fost înregistrat oficial la Tribunal. Controversatul Marian Vanghelie, printre fondatori
ECONOMIE Ministrul Energiei s-a râzgândit: „Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, s-ar putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei”
18:06
Ministrul Energiei s-a râzgândit: „Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, s-ar putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe