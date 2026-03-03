Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru blocarea a 210 miliarde de euro

Banca Centrală a Federației Ruse a anunțat marți că a intentat proces împotriva Uniunii Europeane, contestând decizia de a menține pe termen nedeterminat active suverane rusești în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, relatează Reuters.

Banca Centrală de la Moscova estimează că aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane ale Rusiei au fost înghețate de țările occidentale. Majoritatea acestor active sunt blocate în Europa și sunt deținute la depozitarul belgian Euroclear.

În decembrie anul trecut, Banca Centrală a deschis un proces la Moscova, solicitând despăgubiri de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, drept reacție la înghețarea pe termen nelimitat și la propunerile de confiscare a activelor pentru finanțarea Ucrainei, propuneri care nu s-au materializat.

O sursă apropiată băncii centrale a declarat că acesta reprezintă principalul obiect al plângerii.

Într-o declarație de marți, 3 martie, Banca Rusiei a criticat „acțiunile ilegale ale UE împotriva activelor suverane ale Băncii Rusiei”, precizând că regulamentul încalcă „drepturile fundamentale și inalienabile de acces la justiție” și „principiul imunității suverane a statelor și a băncilor lor centrale”, relatează Politico.

Banca Centrală a Rusiei a susținut, de asemenea, că UE a comis „încălcări grave” ale propriilor proceduri prin adoptarea măsurii cu majoritate calificată, mai degrabă decât în ​​unanimitate.

