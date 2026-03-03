Prima pagină » Actualitate » Doliu în lumea mafiei siciliene Cosa Nostra. A murit „Legenda” Benedetto ”Nitto” Santapaola

Doliu în lumea mafiei siciliene Cosa Nostra. A murit „Legenda” Benedetto ”Nitto” Santapaola

03 mart. 2026, 14:49, Actualitate
Doliu în lumea mafiei siciliene Cosa Nostra. A murit „Legenda” Benedetto ”Nitto” Santapaola

Benedetto ”Nitto” Santapaola, capul mafiei siciliene Cosa Nostra, a murit la vârsta de 87 de ani, potrivit unor surse apropiate dosarului. Acesta era încarcerat de peste 30 de ani.

Santapaola a fost arestat în 1993 și condamnat la mai multe pedepse de închisoare pe viață, el era vinovat de crime și asasinate și a murit în Închisoarea de înaltă securitate de la Milano, potrivit News.ro.

A murit „Legenda” Nitto” Santapaola

Santapaola – supranumit ”il cacciatore” (”vânătorul”) sau ”il licantrop” (”vârcolacul”) – a condus mafia în oraşul siclian Catania, în estul insulei, de la sfârşitul anilor ’70 şi până la începutul anilor ’90.

El a fost judecat și găsit vinovat pentru că a fost unul dintre instigatorii asasinatelor, în 1982, ale lui Giovanni Falcone și Paolo Borsellino, doi dintre cei mai emblematici magistraţi antimafia din Italia.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației
16:11
Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației
JUSTIȚIE Kovesi anchetează fraude de 5 miliarde de euro din PNRR. Ce țări sunt vizate și cum stă România
15:45
Kovesi anchetează fraude de 5 miliarde de euro din PNRR. Ce țări sunt vizate și cum stă România
APĂRARE Radu Miruță: Iranul ocolește ”chirurgical” statele NATO. Conflictul este unul regional
15:09
Radu Miruță: Iranul ocolește ”chirurgical” statele NATO. Conflictul este unul regional
EXTERNE Apar noi detalii despre cum a fost eliminat Khamenei: CIA și Mossad aveau acces la sistemul de supraveghere video al Teheranului
14:57
Apar noi detalii despre cum a fost eliminat Khamenei: CIA și Mossad aveau acces la sistemul de supraveghere video al Teheranului
FLASH NEWS Miruță spune că România analizează propunerea nucleară a Franței. „Este și o chestie de acceptabilitate din partea populației”
14:52
Miruță spune că România analizează propunerea nucleară a Franței. „Este și o chestie de acceptabilitate din partea populației”
REACȚIE Miruță, vorbe despre Iran. „Orice război care începe e ca funcția derivată/Trebuie să fim atenți peste tot și suntem atenți peste tot”
14:42
Miruță, vorbe despre Iran. „Orice război care începe e ca funcția derivată/Trebuie să fim atenți peste tot și suntem atenți peste tot”
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Substanțe toxice din ecrane, descoperite în creierul delfinilor din Marea Chinei de Sud
FLASH NEWS Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
16:21
Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
EXCLUSIV Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
16:17
Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”
16:10
Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”
ECONOMIE BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană
16:00
BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană
EXCLUSIV Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”
15:57
Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”
INEDIT Ce se întâmplă cu pielea lui Donald Trump. Medicul său a venit cu explicații după ce imaginile au devenit virale
15:49
Ce se întâmplă cu pielea lui Donald Trump. Medicul său a venit cu explicații după ce imaginile au devenit virale

Cele mai noi

Trimite acest link pe