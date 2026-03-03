Doliu în lumea mafiei siciliene Cosa Nostra. A murit „Legenda” Benedetto ”Nitto” Santapaola

Benedetto ”Nitto” Santapaola, capul mafiei siciliene Cosa Nostra, a murit la vârsta de 87 de ani, potrivit unor surse apropiate dosarului. Acesta era încarcerat de peste 30 de ani.

Santapaola a fost arestat în 1993 și condamnat la mai multe pedepse de închisoare pe viață, el era vinovat de crime și asasinate și a murit în Închisoarea de înaltă securitate de la Milano, potrivit News.ro.

A murit „Legenda” Nitto” Santapaola

Santapaola – supranumit ”il cacciatore” (”vânătorul”) sau ”il licantrop” (”vârcolacul”) – a condus mafia în oraşul siclian Catania, în estul insulei, de la sfârşitul anilor ’70 şi până la începutul anilor ’90.

El a fost judecat și găsit vinovat pentru că a fost unul dintre instigatorii asasinatelor, în 1982, ale lui Giovanni Falcone și Paolo Borsellino, doi dintre cei mai emblematici magistraţi antimafia din Italia.

