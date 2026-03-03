🚨 Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se duce la Casa Albă pentru o întâlnire cu Donald Trump

În cadrul conferinței de presă comune cu Frierdrich Merz, Donald Trump i-a urat bun venit cancelarului german și a lăudat operațiunea de bombardare a Iranului.

„Am discutat puțin despre Iran. După cum vedeți, nu mai au nave. Au fost distruse. Nu mai au sisteme de detectare și aeronave, au fost distruse. Iranienii nu mai au sistemul radar. A fost distrus. Am făcut o treabă fantastică. Am discutat despre acorduri comerciale. Ne pare bine să te avem din nou în Biroul Oval.”

„Mă bucur domnule Președinte să fiu aici pentru a treia oară. Am discutat despre regimul teribil din Iran, despre Kuweit și despre ce s-ar putea întâmpla în zilele următoare, despre acordul comercial și despre Ucraina”, a spus cancelarul german.

„Ucraina trebuie să-și păstreze teritoriile și să-și mențină securitatea”, a adăugat cancelarul.

Merz a fost încântat de renovarea Biroului Oval și că a văzut tablourile cu foștii președinți ai SUA.