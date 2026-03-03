Greșeala care îți distruge mașina de spălat rufe fără să îți dai seama. Ce nu ar trebui să folosești niciodată, potrivit experților

Experții au adus în atenție un obicei care ar putea să distrugă mașina de spălat fără să îți dai seama. Ei susțin că nu ar trebui utilizat orice fel de truc pentru a scăpa de mirosul neplăcut din interiorul cuvei ori pentru a îndepărta reziduurile detergenților. În schimb, ei vin cu o altă soluție.

Anumite trucuri care sunt folosite în gospodărie nu ar fi tocmai benefice pentru unele dintre aparatele electricasnice. De pildă, experții susțin că soluția preparată din oțet alb și bicarbonat, acasă, ar putea să dăuneze, în timp, mașinii de spălat rufe. Deși această soluție poate fi perfectă pentru a curăța diverse suprafețe sau pentru a îndepărta anumite mirosuri neplăcute, în unele cazuri ar putea să nu fie potrivită.

De ce să nu folosești oțet alb în mașina de spălat

Pentru multe persoane, utilizarea oțetului alb sub forma unui produs de curățenie a ajuns o variantă mai ieftină și rapidă. Deși oțetul poate fi un ingredient multifuncțional, mai ales în combinație cu bicarbonatul de sodiu, experții nu recomandă să fie folosit în mașina de spălat. Altfel, experții sugerează că ar fi mai indicat să se folosească soluțiile speciale pentru curățarea acestui aparat electrocasnic, pentru a nu risca să fie deteriorat.

Conform unui producător de mașini de spălat, mare jucător pe piață, aparatul electricasnic ar trebui curățat o dată la fiecare lună sau la 3 luni, în funcție de cât de des îl utilizezi. Acest proces include curățarea filtrului, a sertarului pentru detergent, a tamburului, a garniturilor ușii și a exteriorului. Se recomandă utilizarea unui ciclu de autocurățare, dacă aparatul electrocasnic dispune de el.

Experții de la „Which?” explică de ce nu ar trebui folosit oțetul alb pentru curățarea mașinii de spălat. Oțetul este acid, ceea ce poate deteriora piesele de cauciuc și plastic din interior, inclusiv garnitura de silicon din jurul ușii, arată Express.co.uk. Dacă acestea se rup sau se deteriorează, înlocuirea lor poate necesita o reparație costisitoare.

Cum să îți cureți mașina de spălat rufe

Conform unui producător de mașini de spălat, fiecare parte a aparatului electrocasnic ar trebui curățată individual. De exemplu, poate fi scos sertarul pentru detergent pentru a fi spălat în chiuvetă. Scopul este simplu, și anume pentru a preveni acumularea de detergent de rufe (reziduuri).

„Filtrul mașinii de spălat ar trebui curățat la fiecare 3 luni sau ori de câte ori se înfundă, în timp ce tamburul ar trebui curățat cu produse de curățare adecvate, la ciclu fierbinte, la fiecare 3 până la 6 luni. Garniturile ușii și exteriorul trebuie, de asemenea, șterse cu o lavetă atunci când este necesar. Exteriorul poate fi, de asemenea, șters împreună cu detergent de vase pentru a îndepărta orice pete.

Fiecare mașină de spălat poate avea instrucțiuni diferite despre cum să o cureți cel mai bine, astfel consultă manualul de utilizare pentru a găsi instrucțiunile specifice aparatului tău”, mai arată sursa citată.

