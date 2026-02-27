Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani, într-un mod dramatic. Care este cauza decesului

Celebrul actor Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolurile sale din „The Wire” și „Law and Order: Special Victims Unit”, a murit la vârsta de 62 de ani. El a suferit mai multe arsuri și a inhalat fum după izbucnirea unui incendiu pe proprietatea sa.

Fiica aestuia a fost cea care a confirmat vestea tristă, cerând confidențialitate în aceste momente dificile.

Incendiul a izbucnit în garaj, în momentul în care actorul Bobby J. Brown a intrat să pornească un vehicul. El a chemat imediat un membru al familiei și i-a cerut să aducă un extinctor, dar flăcările s-au extins rapid și au cuprins întreaga contrucție.

Potrivit Biroului Medicului Legist Șef din Maryland, decesul a fost unul accicental, cauzat de „leziune termică difuză și inhalare de fum”, precizează radioimpuls.ro.

Și soția sa a suferit arsuri grave, încercând să-l salveze, după cum au declarat membri familiei lor.

