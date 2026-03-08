Prima pagină » Diverse » Showbiz » Gabriela Cristea, pe cale să reclame un șofer. Ce a pățit pe autostrada A3: „Mi se pare de noaptea minții”

08 mart. 2026, 13:50, Showbiz
Gabriela Cristea, pe cale să reclame un șofer. Ce a pățit pe autostrada A3: „Mi se pare de noaptea minții”

Gabriela Cristea (51 de ani) dorește să reclame un șofer la poliție, după ce acesta a efectuat o serie de manevre riscate în trafic, pe A3. Momentele au fost surprinse de camera de bord. Vedeta se afla în mașină alături de cele două fiice ale sale. 

Gabriela Cristea a explicat, pe rețelele de socializare, că este pe cale să meargă la poliție pentru a reclama un șofer. A fost la un pas de accident, când rula pe Autostrada A3, într-un moment de vârf al traficului. Vedeta susține că le conducea pe cele două fiice ale sale către școală, moment în care a fost martora unor manevre riscate ale altui șofer care ar fi putut să le pună viețile în pericol.

„Permisul de conducere ar trebui să fie doar pentru oameni responsabili. Inconștienții și teribiliștii să mai stea și pe acasă. Viața are prioritate.

Dragilor, tocmai ce m-am întors de la școală, de unde le-am lăsat pe fete. Și ce credeți că fac? Mă uit pe camera montată pe mașina mea, e o cameră din fabrică, pentru că astăzi am avut parte de un incident destul de neplăcut în trafic. Un individ mergea pe A3 fără să semnalizeze, efectiv se băga în spații foarte mici dintre mașini. Practic, a pus în pericol foarte mulți conducători auto, iar la ora aia, în zonă, erau extrem de mulți copii.

Eu eram cu doi în mașină și, credeți-mă, sunt multe mame și mulți tătici cu copiii pentru că îi duc la școală. Să pui în pericol conducătorii în trafic, dar și pasagerii, mulți dintre ei copii, mi se pare de noaptea minții”, a povestit Gabriela Cristea pe Facebook.

„Nu pot să las incidente de genul acesta să se întâmple în trafic”

Gabriela Cristea a mai menționat faptul că nu este reclamagioaică, însă nu poate să treacă cu vederea peste astfel de incidente.

„Drept urmare, să știți că dacă treceți printr-un incident de genul acesta și aveți o cameră montată pe mașină și îndepliniți anumite criterii, puteți să îi reclamați la Poliție. Eu m-am uitat să văd dacă îndeplinesc criteriile respective și pare că da…

O să vedeți că apare acest individ, care, în primul rând, mi-a tăiat calea și după aceea începe să facă manevre. Acum este pe a doua bandă și imediat ajunge pe a treia bandă, după care, în față, a mai făcut alte manevre, revenind de pe banda a treia pe banda întâi. Când s-a băgat în fața mea, venise de pe banda a treia și s-a băgat pe banda întâi. O să vedeți cum frânez, uitați-vă cum am pus piciorul în frână, pentru că altă soluție nu aveam.

Să știți că eu nu sunt genul reclamagioaică, dar nici nu pot să las incidente de genul acesta să se întâmple în trafic, pentru că este vorba de viața copiilor mei. Dacă acel individ nu prețuiește viața pe care a primit-o, eu prețuiesc viața mea și consider că viața copiilor mei este mai presus de orice”, a explicat Gabriela Cristea, arată bzi.ro.

