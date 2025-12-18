Prima pagină » Actualitate » Ce a pățit Gabriela Cristea la concertul lui Ricky Martin. ”În toată sala mirosea a ciorapi nespălați”

Ce a pățit Gabriela Cristea la concertul lui Ricky Martin. ”În toată sala mirosea a ciorapi nespălați”

18 dec. 2025, 12:30, Actualitate
Ce a pățit Gabriela Cristea la concertul lui Ricky Martin. ”În toată sala mirosea a ciorapi nespălați”
Ce a pățit Gabriela Cristea la concertul lui Ricky Martin

Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a fost extrem de deranjată de spectatorii fumători de țigări electronice care au fost prezenți la concertul lui Ricky Martin.

Gabriela Cristea a fost la concertul susținut de starul latino-american Ricky Martin la Romexpo.

Vedeta a fost extrem de deranjată de unii spectatori prezenți la eveniment care au fumat țigări electronice.

Ce a pățit Gabriela Cristea la concertul lui Ricky Martin.  ”Consider că e o mare încălcare a dreptului meu la sănătate”

”Știu că după postarea asta o să-mi sară toată lumea în cap daaaaarr… Am fost ieri seară la concert Ricky Martin la Romexpo și toată marea de lumea de acolo folosea aparate de fumat electronice. Fraților, de ce pentru țigările clasice este interzis și pentru electronice este voie? Personal, consider că e o mare încălcare a dreptului meu la sănătate… ca să nu mai spun că în toată sala mirosea a ciorapi nespălați (așa miros electronicele)”, a scris Gabriela Cristea în mediul online.

”Am plecat aseară de la concert si când am ajuns acasă mi-am făcut aerosoli pentru că simțeam ca nu pot sa respir. Dimineață am repetat procedura. Să nu mă înțelegeți greșit; fiecare e liber să facă cu corpul lui ce dorește, atâta timp cât nu afectează sănătatea celorlalți. Eu nu am o problemă cu cei care fumează, e chestiune de optiune personală, doar să o facă în spații special amenajate sau în locuri deschise (afară). Eu cred că, noi ăștia nefumători, avem dreptul să ni se respecte spațiul intim necesar, care să nu ne afecteze sănătatea. Poate Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun ar trebui revizuită. Tutunul dăunează grav sănătății!”, a adăugat aceasta.

Gabriela Cristea e mama a două fetițe

Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea are două fetițe, Victoria și Iris.

Înainte de a deveni mămică, Gabriela Cristea a pierdut două sarcini, una la 20 de ani și cealaltă cu Tavi Clonda.

