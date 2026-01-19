Gabriela Cristea, enervată la culme din cauza traficului. ”E frustrant să fiu luată de fraieră”

Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a răbufnit în mediul online cu privire la trafic. ”E frustrant să fiu luată de fraieră” , a comentat aceasta.



Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea are două fetițe, Victoria și Iris. Înainte de a deveni mămică, Gabriela Cristea a pierdut două sarcini, una la 20 de ani și cealaltă cu Tavi Clonda.

La început de săptămână, Gabriela Cristea și-a dus fetițele la școală, însă a stat în trafic două ore pentru 18 kilometri. Vedeta s-a enervat la culme și a răbufnit în mediul online, criticând autoritățile.

Gabriela Cristea, enervată la culme din cauza traficului. ”E bătaie de joc la adresa copiilor noștri pe care îi trezim de la șase dimineața, ca să doarmă cu orele în mașină”

”Mi se pare bătaie de joc să stai în trafic aproape două ceasuri dimineața pentru 18 kilometri. Mă știți că sunt optimistă, dar din situația asta chiar nu mai am cum să iau partea plină a paharului pentru că nu văd partea plină a paharului. E bătaie de joc la adresa copiilor noștri pe care îi trezim de la șase dimineața, ca să doarmă cu orele în mașină.

Știu că o să se trezească niște “deștepți” care să-mi spună de ce n-am venit cu autobuzul (cu autobuzul făceam 3 ore) sau că poluez și că mai bine era să merg cu bicicleta (să meargă ei cu bicicleta pe DN1) sau că de ce nu mi-am dat copiii la școala din colț (pentru ca vreau să facă performanță și nu, nu peste tot se face școală doar să vrea copilul să învețe)”, a scris Gabriela Cristea pe contul său de Facebook.

”Ce vreau să spun este doar că e frustrant să fiu luată de fraieră si pe lângă mine toți ceilalți care am stat astăzi și în multe alte zile, pe banii noștri, in trafic ca să mergem să muncim pentru a ne plăti taxele la stat (mai e puțin și o să ne pună taxa și pe respirat). Să-mi iertați năduful, dar chiar a fost frustrant!”, a mai menționat aceasta.