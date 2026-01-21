Iulia Albu a rămas uimită de factura la gaze. Cât are de plătit vedeta: „Oare este o glumă?”

Iulia Albu (44 de ani) a rămas uimită atunci când a primit factura la gaze. Criticul de modă a crezut, inițial, că este o glumă. Scumpirile din ultima vreme afectează buzunarele cetățenilor români, aspect observat și în rândul celor care trebuie să își achite impozitele.

Iulia Albu a rămas surprinsă de una dintre facturile pe care le-a primit recent. Luna ianuarie 2026 a venit cu surprize neplăcute pentru vedetă. Criticul de modă a postat pe rețeaua Instagram un mesaj în secțiunea „story”, spunând că are de plată 3.600 de lei la factura de gaze, scrie CANCAN.

„Îți vine factura la gaze 3.600 ron… Oare este o glumă?”, a scris Iulia Albu, în mediul online”.

Este o realitate întâlnită în rândul multor cetățeni români. Mai mult, anul 2026 a venit, deja, cu o serie de tarife mai mari pe care cetățenii le au de plătit. De exemplu, într-o comună din județul Galați a fost pornit un scandal uriaș, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori. Citește mai mult AICI.

Vezi AICI cum se depune contestație la impozit în 2026.

80 de lei caserola cu miez de nucă

Iulia Albu se află printre cetățenii români care au primit facturi uriașe la curent și gaze. De altfel, se află printre vedetele din România care au rămas uimite de valul de scumpiri. De exemplu, Alina Pușcaș a relatat într-o postare de pe social media că a rămas uimită de prețurile afișate la produsele de pe rafturi.

Aflată într-un market din București, vedeta s-a arătat uimită de prețul afișat, de exemplu, la o caserolă cu miez de nucă. La raft era afișat prețul de 80 de lei.

„Am ajuns la magazin. Măi, 80 de lei miezul de nucă? În halul ăsta de scump a ajuns miezul de nucă?”, a fost reacția Alinei Pușcaș.

