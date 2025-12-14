Îți mai amintești de Adela Lupșe, „Isterica de la miezul nopții”, cu replica „Vreau să sune telefonul?” Cum arată și cu ce se ocupă acum

Îți mai amintești de Adela Lupșe, supranumită și „Isterica de la miezul nopții”, dar și celebra sa replică: „vreau să sune telefonul”? Astăzi, aceasta are o viață complet diferită, dar și o carieră reinventată în online și TV.

Amintim că, Adela Lupșe a intrat în atenția publicului în anul 2009, odată cu aparițiile sale în emisiuni-concurs interactive, acolo unde telespectatorii erau invitați să descifreze indicii pentru a câștiga premii în bani.

Dar momentul care i-a adus celebritatea absolută a avut loc într-o ediție în care, spre disperarea prezentatoarei, telefonul nu a sunat deloc. Repetând insistent celebra replică, aceasta a cedat nervos și a trântit telefonul de pământ, scena rămânând memorabilă și în ziua de azi.

Dar Adela s-a retras treptat din lumina reflectoarelor și mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat cu ea. Timpul a trecut, iar Adela Lupșe e de nerecunoscut. Anul trecut, Adela a revenit pe TV, când a înlocuit-o pe Gabriela Cristea la cârma emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, de la Antena Stars. Apoi, ea și-a concentrat activitatea în mediul online, unde este extrem de activă și urmărită de mii de oameni.

„Bună tuturor. Adela sunt eu și voi începe cel mai tare proiect TV de speed dating din România. O emisiune maraton de întâlniri rapide și spontane între bărbați și femei. Ce presupune? Să fiți singuri sau singure și să veniți la întâlniri cu alte persoane. Filmările vor avea loc în curând. Împreună facem o lume mai bună. Vă îmbrățișez”, spunea Adela Lupșe, la începutul proiectului.

În prezent, Adela Lupșe se descrie ca persoană publică, prezentator TV, model, content creator, motivator, image consultant și fashion stylist.

Autorul recomandă:

Ce carieră a ales fiica Danei Săvuică. ”Mi-a zis că asta nu e o meserie pentru ea”