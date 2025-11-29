Prima pagină » Diverse » Showbiz » Irina Columbeau s-a întors la pictură. Cum arată tabloul pe care l-ar fi vândut cu 20.000 de euro

29 nov. 2025, 13:28, Showbiz
Irina Columbeanu s-a întors la pictură, pasiunea sa din copilărie. După o pauză de 5 ani, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a decis să se reîntoarcă la artă și să își aștearnă viziunea și gândurile direct pe pânză, cu pensula. Unul dintre tablouri i-a adus și o sumă frumușică în buzunar, potrivit postării sale. Ar fi vândut tabloul cu 20.000 de euro.

Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, a ales să se întoarcă la pasiunea ei din copilărie. Tânăra de 18 ani s-a întors la pictură, o artă prin care reușește să transmită emoții, iar talentul ei este apreciat nu doar de familie, ci și de urmăritorii săi. Activitatea artistică, de altfel, i-a adus, deja, un venit.

Irina Columbeanu pictează tablouri

Pe lângă faptul că se pregătește să studieze nutriția, Irina Columbeanu alege să își urmeze și pasiunea către această artă. Cea mai recentă lucrare a tinerei aduce în atenție o inspirație avută de la o geantă neagră Birkin. Un astfel de accesoriu de lux costă chiar și peste 10.000 de dolari. În lucrarea sa, așa cum se poate vedea în galeria foto a acestui articol, tânăra a pus accent pe detalii: „In Birkin we trust” (trad. „În Birkin avem încredere”). De altfel, ea a notat în dreptul fotografiilor că este „O odă dedicată lui Jane Birkin”.

„Fiecare pensulă pe care o atingi spune o poveste… și toate sunt minunate, la fel ca tine. Te iubesc și sunt nespus de mândră”, i-a transmis Monica Gabor pe Instagram.

Irina și Monica Gabor / foto: Instagram

„Astăzi o să lucrez la o pictură nouă: In Birkin we trust. Nu am mai pictat de vreo cinci ani. Dacă nu erau mama mea și tatăl meu vitreg eu nu m-aș fi apucat din nou”, a mărturisit ea, arată Cancan.

Fiica lui Irinel Columbeanu luase o pauză de cinci ani de la pictură. S-a reapucat de această artă în urma încurajărilor venite din partea familiei. Una dintre lucrările sale a fost vândută cu 20.000 de euro, potrivit postării sale de pe Instagram. Este un autoportret.

Irina Columbeanu s-a reîntors la pictură, pasiunea ei încă din copilărie / foto: Instagram

