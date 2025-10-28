Prima pagină » Actualitate » FOTO. Irina Columbeanu, despre PRIMA întâlnire dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink. ”Mi-a plăcut foarte mult”

FOTO. Irina Columbeanu, despre PRIMA întâlnire dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink. ”Mi-a plăcut foarte mult”

28 oct. 2025, 13:30, Actualitate
FOTO. Irina Columbeanu, despre PRIMA întâlnire dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink. ”Mi-a plăcut foarte mult”
Galerie Foto 17
Irina Columbeanu, despre prima întâlnire dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink

Irina Columbeanu a povestit despre prima întâlnire dintre tatăl ei, Irinel Columbeanu, și Mr. Pink, actualul partener de viață al mamei sale.

Irinel Columbeanu a fost căsătorit cu Monica Gabor. Monica Gabor s-a mutat în America imediat după divorțul de omul de afaceri. Vedeta și-a găsit liniștea alături de omul de afaceri chinez Mr. Pink. Irina, fiica pe care Monica Gabor o are din mariajul cu Irinel Columbeanu, locuiește cu mama sa, în America. Anul acesta, Irina a fost în România și s-a revăzut cu tatăl său, Irinel Columbeanu, care locuiește la azil.

Irina Columbeanu a povestit, pentru revista Unica, despre prima întâlnire dintre tatăl său, Irinel Columbeanu, și Mr. Pink, bărbatul alături de care și-a refăcut viața mama sa, Monica Gabor.

Irina Columbeanu, despre prima întâlnire dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink. ”L-a făcut să se simtă ca acasă și în America”

”Când aveam 9 ani, am venit împreună în America și Pink l-a făcut (n.r. pe Irinel Columbeanu) să se simtă ca acasă și în America. Adică l-a cazat, am ieșit cu toții la cine, și cu Pink și cu tatăl meu. Mi-a plăcut foarte mult. Se înțeleg foarte bine și mereu îmi scrie: «Salută-l și pe Pink! Ce mai face?»”, a explicat Irina Columbeanu.

Tânăra a vorbit și despre relația dintre părinții săi:

”Da, clar. Mereu. Încă vorbesc, trimit poze cu mine. Își urează «La mulți ani!», «Crăciun fericit!», din-astea. Se mai catch up (n.r. țin la curent). Nu e niciun bad blood (n.r. resentiment)”.

