Irina Columbeanu a spus ce relație are cu Mr. Pink, partenerul de viață al mamei sale, Monica Gabor. ”Mama mea a făcut o alegere foarte bună”, a afirmat tânăra.



Irinel Columbeanu a fost căsătorit cu Monica Gabor. Monica Gabor s-a mutat în America imediat după divorțul de omul de afaceri. Vedeta și-a găsit liniștea alături de omul de afaceri chinez Mr. Pink. Irina, fiica pe care Monica Gabor o are din mariajul cu Irinel Columbeanu, locuiește cu mama sa, în America. Anul acesta, Irina a fost în România și s-a revăzut cu tatăl său, Irinel Columbeanu, care locuiește la azil.

Într-un interviu pe care l-a acordat revistei Unica, Irina Columbeanu a vorbit despre cum se înțelege cu Mr. Pink, actualul partener de viață al mamei sale, Monica Gabor.

Ce relație are Irina Columbeanu cu Mr. Pink. ”Este un om foarte generos și are o inimă foarte mare”

”Relația mea cu el a început de la trei ani, când am fost eu pentru prima dată în America și l-am întâlnit. Și de atunci am amintiri foarte frumoase cu el. Mereu ascultam… avem noi un cântec de la Rihanna, cred. „Oh nana, what’s my name” şi mereu cântam împreună acel cântec. Era foarte frumos și mereu a fost acolo pentru mine. Doar el o ajuta pe mama mea să vină să mă vadă în fiecare weekend și mereu a susținut-o, și pe ea, și pe mine. Deci este un om foarte generos și are o inimă foarte mare. E călduros, e foarte amuzant, mereu râdem mult împreună.

Și… da, la 3 ani ne-am întâlnit și după am mai venit o dată în America, la 9 ani, și atunci a fost foarte minunat cu mine. Și după, când m-am mutat, adică atunci când părinții mei au luat decizia să mă mut foarte rapid, el din prima a susținut tot procesul și m-a primit cu brațele deschise. Deci nu pot să zic efectiv nimic negativ despre el, pentru că este un om cu sufletul foarte mare. Este și budist. Și îmi place foarte mult de el. Mama mea a făcut o alegere foarte bună”, a declarat Irina Columbeanu.

”Şi eu, şi mama suntem ortodoxe. A schimbat ea ceva la cununie, dar nu știu ce. Dar ne respectăm. Adică tot facem Crăciunul ortodox, cu cozonac, cu toate românismele noastre. Dar sărbătorim și Chinese New Year, care este cu o lună după al nostru. Și nu prea sărbătorim tradiții budiste, în afară de faptul că punem esenţe, un fel de tămâie, în casă, și că ne rugăm cu toții înainte să mâncăm. El probabil zice de ale lui și noi de ale noastre. Deci nu, nu e nicio problemă. A mai fost și la biserică cu noi o dată”, a mai spus aceasta.