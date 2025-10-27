Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația de IUBIRE în „orașul îndrăgostiților”. Momentul romantic surprins chiar de onomastica solistei

Cântăreața americană Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au făcut publică relația în weekend, apărând pentru prima dată împreună la un eveniment la Paris. Cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână la ieșirea dintr-un spectacol de cabaret, cu ocazia aniversării de 41 de ani a artistei.

Katy Perry și Justin Trudeau au confirmat, în sfârșit, zvonurile privind relația lor de dragoste. Cei doi au fost surprinși sâmbătă seara la Paris, unde au participat împreună la un spectacol de cabaret organizat la Crazy Horse, cu ocazia împlinirii a 41 de ani de către celebra cântăreață.

A fost prima lor apariție publică oficială ca cuplu. După spectacol, Katy și Justin au fost fotografiați ținându-se de mână, în timp ce se îndreptau spre mașina care îi aștepta.

Potrivit martorilor, un fan i-a oferit artistei un trandafir și i-a urat „La mulți ani”, moment în care ambii au zâmbit larg, vizibil fericiți.

Ținutele celor doi au atras atenția fotografilor prezenți. Katy Perry a purtat o rochie elegantă neagră cu detalii strălucitoare, în timp ce Justin Trudeau a optat pentru un costum bleumarin clasic. Paparazzi i-au surprins la ieșirea din local, în timp ce se țineau de mână și păreau complet relaxați împreună.

Relația dintre cei doi a intrat în atenția presei la începutul acestei luni, după ce site-ul TMZ a publicat imagini cu Katy și Justin sărutându-se pe iahtul cântăreței, în largul coastelor Californiei.

Primele zvonuri despre o posibilă poveste de dragoste au apărut încă din luna iulie, când cei doi au fost văzuți la o cină romantică în Montreal, urmată de o plimbare prin Mount Royal Park. Ulterior, fostul premier canadian a fost observat la unul dintre concertele lui Katy Perry, în timpul turneului „Lifetimes”, tot în Montreal.