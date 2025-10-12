Prima pagină » Știri externe » Katy PERRY și fostul premier canadian Justin TRUDEAU, fotografiați în timp ce se sărutau pe iahtul artistei

12 oct. 2025, 17:18, Știri externe
Katy Perry și Justin Trudeau au fost fotografiați recent în timp ce când se sărutau la bordul lui “Caravelle,” iahtul de lux al cântăreței.

Imaginile confirmă implicarea celor doi într-o relație romantică, scrie Page Six.

Fotografii publicate de Daily Mail sâmbătă au surprins-o pe Perry, în vârstă de 40 de ani, când se săruta pasional cu Trudeau.

Cântăreața purta un costum de baie negru dintr-o singură piesă pe puntea iahtului „Caravelle,” în timp ce fostul premier, în vârstă de 53 de ani, era fără cămașă, doar într-o pereche de blugi.

„Perry și-a oprit iahtul lângă o mică barcă de pe care publicul se distra cu observatul balenelor, apoi au început să se sărute”, a declarat un martor al întâlnirii pentru Daily Mail. „Nu mi-am dat seama cu cine este până când nu am văzut tatuajul pe brațul tipului și mi-am dat seama imediat că era Justin Trudeau.”

Nici reprezentanții lui Trudeau nici cei ai lui Perry nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea presei.

Primele zvonuri despre relația dintre cântăreață și politician au apărut în iulie, când perechea a fost văzută la o cină intimă în Montreal.

De asemenea, au fost văzuți bucurându-se de o plimbare în Parcul Mount Royal, înainte ca imagini să apară cu Trudeau în public la un concert din turneul „Lifetimes” al lui Perry în Canada.

În august, o sursă a declarat pentru Daily Mail că relația celor doi întâmpina deja probleme, în urma speculațiilor frenetice despre povestea de dragoste și a atenției mass-media din jurul întâlnirii lor la cină.

„Ea este ocupată, el este ocupat”, a declarat o sursă. „Au multe de făcut, iar factorul de noutate a dispărut.”

Sursa a mai împărtășit că cei doi și-au trimis mesaje „non-stop” pe tot parcursul lunii iulie.

„Dar nu este nimic negativ în asta”, a adăugat sursa. „Pur și simplu nu mai sunt în comunicare constantă. Acest lucru s-ar putea schimba, dar deocamdată, este ceea ce este. S-a răcit.”

Perry se despărțise de Orlando Bloom, starul din „Stăpânul Inelelor” în iunie, după aproape un deceniu împreună. Ei au o fiică Daisy Dove, în vârstă de cinci ani.

În ceea ce îl privește pe Trudeau, el s-a despărțit de soția sa Sophie Grégoire, în 2023, după 18 ani de căsnicie. Fostul cuplu are doi fii – Xavier, 17 ani, și Hadrien, 11 ani – și o fiică, Ella-Grace, 16 ani.

Foto: X / Katy Perry Info

