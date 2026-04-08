Legăturile lui Răzvan Botezatu cu fostul soț al Codruței Filip. „Dar nu mai știu cum îl chema că m-am emoționat acum”

Imediat după ce s-a aflat că Valentin Sanfira și Codruța Filip divorțează, pe internet au apărut mai multe speculații, alimentate de internauți. Recent, pe internet circulă un videoclip cu Răzvan Botezatu care a fost prezent în emisiunea lui Cătălin Măruță, în urmă cu trei ani. El a primit la „Sosurile picante” o întrebare secretă, iar numele pe care l-a dat a fost „Valentin Sanfira”, refuzând să citească ce scrie pe bilețel și a mâncat sosul picant.

Legăturile lui Răzvan Botezatu cu fostul soț al Codruței Filip

Cancan.ro l-a contactat pe Răzvan pentru a afla ce scria, de fapt, pe bilețel și care este legătura dintre el și Valentin Sanfira.

În urmă cu aproximativ trei ani, Răzvan Botezatu a apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță, în cadrul segmentului „Sosurile Picante”, unde invitații trebuie să aleagă între sinceritate și provocarea gustului iute. La un moment dat, acesta a extras un bilețel și a notat pe el un răspuns neașteptat: numele cântărețului Valentin Sanfira.

Momentul a fost însoțit de glume și ezitări din partea lui Răzvan, care a creat suspans înainte de a arăta ce a scris. Reacția moderatorului nu a întârziat să apară, fiind vizibil surprins de situație. Cu toate acestea, întrebarea care a generat acel răspuns nu a fost niciodată făcută publică, deoarece Răzvan a ales varianta picantă în locul dezvăluirii.

Răzvan Botezatu: Dar nu mai știu cum îl chema că m-am emoționat acum!

Cătălin Măruță: Spune nume.

Răzvan Botezatu: Hmmm

Cătălin Măruță: Dă-ne un indiciu

Răzvan Botezatu: Dar nu, mănânc!

Cătălin Măruță: Dar trebuie să dai numele

Răzvan Botezatu: Valentin Sanfira!

Ce a spus Răzvan Botezatu despre solistul de muzică populară

La trei ani de la difuzarea emisiunii, Răzvan susține că a uitat cine este Valentin Sanfira și spune că nu îl cunoaște.

„Eu nu îl cunosc pe omul ăsta. Doar venea la emisiuni, când eram la Star Matinal, prezentator, cu Rocsana Marcu. Dar nu mai știu care a fost întrebarea.

Dar chiar nu știu ce să zic despre omul ăsta. Nici pe hol, nici la TV nu aveam timp să schimbăm trei vorbe. Nici numărul lui nu îl am. Nu am nicio treabă cu omul. Eu sunt un tip asumat. Dar chiar nu știu…” a declarat Răzvan Botezatu potrivit Cancan.ro.

Recomandările autorului: