15 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Cu ce probleme s-a confruntat Codruța Filip după ce s-a întors de la "Desafio: Aventura". "Nu a fost zi să nu plâng"
Cântăreața Codruța Filip a explicat cu ce probleme s-a confruntat în Thailanda, acolo unde a filmat pentru show-ul ”Desafio: Aventura”, difuzat de Pro TV.

În luna octombrie a anului 2020, Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc în Snagov, în aer liber, într-un peisaj de vis. Cununia civilă a fost una restrânsă din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Cununia religioasă a celor doi a avut loc în data de 15 octombrie 2022.

Cei doi au participat, în urmă cu cîțiva ani, împreună și la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la postul de televiziune Antena 1. Acum, Codruța Filip a participat la show-ul ”Desafio: Aventura”, de la Pro TV. Despre problemele cu care s-a confruntat la show-ul respectiv, filmat în Thailanda, a vorbit artista pentru click.ro.

Cu ce probleme s-a confruntat Codruța Filip după ce s-a întors de la ”Desafio: Aventura”. ”Din cauza retenției de apă, m-am întors umflățică”

”Toată lumea m-a susținut și am ales să plec în experiența vieții mele, pentru că eu așa o numesc. Am mers cu inima deschisă, am acceptat provocarea cu sufletul și nu regret nimic din ce s-a întâmplat acolo! Nu regret că am ales să fac acest pas. M-a ajutat să mă redescopăr ca persoană, dar și să am mai multă încredere în mine. Am învățat să apreciez lucrurile mărunte: săpun, șampon, mâncare, faptul că ai un acoperiș deasupra capului și o haină cu care să te îmbraci”, a spus Codruța Filip pentru click.ro.

”Eu m-am luptat foarte tare cu dorul de casă. Nu a fost zi să nu plâng! Am slăbit, m-am îngrășat, apoi iar am slăbit și iar m-am îngrășat! În momentul în care m-am întors acasă, aveam câteva kilograme în plus. Din cauza retenției de apă, m-am întors umflățică! Am venit acasă mai pufoasă! Drept dovadă, am dat jos trei kilograme doar într-o zi și jumătate! Dereglările au fost de ordin hormonal”, a mai declarat artista.

