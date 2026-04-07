Codruța Filip, dezvăluiri cu lacrimi în ochi după divorțul de Valentin Sanfira. A recunoscut motivul separării

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat. După o relație de aproape 8 ani, cei doi și-au spus „la revedere” și pe cale legală. Cea care a fost concurentă în emisiunea „Desafio: Aventura” și-a deschis sufletul în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță. Fosta concurentă de la Pro TV a făcut dezvăluiri cu lacrimi în ochi după separare.

Povestea de dragoste dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a ajuns la final. După o relație de circa 8 ani (aproape 6 ani fiind căsătoriți), interpretul de muzică populară și Codruța Filip și-au spus „Adio!”. Cântăreața Codruța Filip a venit cu o serie de dezvăluiri emoționante, în podcastul moderat de Cătălin Măruță. Ea recunoaște că separarea ar avea legătură cu participarea în show-ul „Desafio: Aventura”, notează Cancan.

Codruța Filip a mărturist în cadrul podcastului a lăsat să se înțeleagă că nu ea ar fi greșit în relație, atunci când a fost întrebată de infidelitate. De asemenea, a răspuns negativ, atunci când a fost întrebată dacă a existat vreun episod de violență domestică. Artista a mărturisit că la întoarcerea acasă, după participarea la „Desafio: Aventura”, situația dintre ei s-a schimbat radical.

Codruța Filip: „El era un om schimbat”

În dialogul cu fostul prezentator de la Pro TV, cântăreața a dezvăluit că „a iubit enorm” și că „dragostea a fost oarbă”.

Cătălin Măruță: Are legătură cu participarea ta la Desafio? Pentru că au fost și tot felul de speculații că a plecat la Desafio, acolo cine știe poate s-a schimbat. S-a întors alt om de la show.

Codruța Filip: Da, are legătură. În ceea ce privește faptul că eu atunci când m-am întors din competiție am găsit situația total schimbată. Și el era un om schimbat.

Cătălin Măruță: Dar situația asta era total schimbată și înainte dar tu nu o vedeai?

Codruța Filip: Nu știu să îți spun, eu am iubit enorm. Și când iubești… știi că se spune că dragostea e oarbă și chiar așa a fost. A fost oarbă.

Cătălin Măruță: E o situație așa.. îmi dau seama că a fost o decizie bruscă divorțul ăsta. Și a fost pentru că nu puteai să treci peste anumite lucruri și pentru că nu puteai să ierți anumite lucruri.

Codruța Filip: Da, peste anumite lucruri chiar nu poți trece și pentru anumite probleme chiar nu există o rezolvare. Pentru că eu am fost în decursul anilor foarte înțelegătoare. Și am încercat să fiu cât de ok am putut.

„A încercat de câteva ori să mă întrebe dacă nu ne mai putem da o șansă”

Valentin Sanfira ar fi încercat să se împace cu fosta sa parteneră, însă fără succes.

„A încercat de câteva ori să mă întrebe dacă nu ne mai putem da o șansă, dacă nu mai putem repara ceva, dacă nu mai putem discuta ceva. Și da, eu am fost cea care a zis de fiecare dată că vreau să vorbim și că vreau anumite explicații. Poate chiar dacă nu ajungem la un consens și poate căsnicia n-o să mai existe, măcar vreau și am nevoie ca el să fie sincer cu mine. Și răspunsurile lui erau că e simplu: «Dacă mă iubești, vii acasă, ne reluăm viața și mergem mai departe».

Păi cum să-ți reiei viața în momentul în care nu ai niște răspunsuri? Și în momentul în care ți se propune să trăiești în continuare în incertitudine… Nu știu unde s-a rupt relația, problema este că eu am iubit cu tot sufletul meu și cred că m-am dăruit cu totul. Și am fost un om pentru familie și care și-a dorit enorm ca scopul principal în viață să fie ăsta. Și eu m-am dăruit cu toată ființa mea. Eu l-am văzut mereu pe el pe primul loc, l-am pus mereu pe primul loc. Nu știu cum s-a văzut din exterior, habar nu am. Eu pot să spun doar ce am simțit și ce am oferit eu. Și mi-am pus sufletul pe tavă în fiecare moment din relația asta”, a afirmat Codruța Filip în podcastul „Acasă la Măruță”.

