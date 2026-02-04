Prima pagină » Diverse » Showbiz » Leonardo DiCaprio este „captiv” între Vittoria Ceretti și Kate Winslet. Iubita starului de la Hollywood, „deranjată” de „Rose” din „Titanic”

04 feb. 2026, 18:38, Showbiz
Leonardo DiCaprio este „captiv” între Vittoria Ceretti și Kate Winslet. Iubita actorului se simte amenințată de prezența constantă a lui „Rose” în viața starului de la Hollywood.

Iubita lui Leonardo DiCaprio este „deranjată” de Kate Winslet, partenera actorului din „Titanic” și una dintre bunele sale prietene, scrie yahoo.com.

Fanii sunt conștienți că pe DiCaprio și Winslet îi leagă o frumoasă prietenie, care nu poate fi trecută cu vederea.

Se pare că Vittoria Ceretti este însă „deranjată” de prezența lui Kate în viața lui „Jack”.

Vittoria Ceretti se simte „amenințată” de Kate Winslet

Tânăra iubită a lui DiCaprio este nefericită de implicarea lui Kate Winslet în viața lui Leo DiCaprio. O sursă apropiată celor doi a dezvăluit, pentru RadarOnline, că Ceretti nu pare încântată de modul în care DiCaprio o idolatrizează pur și simplu pe Winslet și se sfătuiește cu ea în orice face în viața de zi cu zi.

„Este deranjată că trebuie să-l „împartă” cu altă femeie. Se plânge că DiCaprio apreciază mai mult părerea lui Kate, în detrimentul altora. De câte ori are un obstacol de trecut, DiCaprio apelează la vechea lui prietenă. Acest lucru a scos-o din minți pe Ceretti și simte că rivalizează cu versiunea romantizată a lui Kate, construită în mintea lui Leo în ultimii 25 de ani”.

Winslet a pus „paie pe foc”

Anterior, Kate Winslet a recunoscut că o leagă o prietenie frumoasă de Leonardo DiCaprio, dar nu este nimic romantic între ei. Starul din „The Mare of Easttown” a spus că relația este una de tip frate-soră și relațiile intime ar reprezenta „un incest absolut”.

„Din fericire și o spun ca pe ceva bun… nu am fost niciodată îndrăgostiți unul de altul. Știu că este foarte enervant să auziți asta, îmi pare rău. Dar nu am fost”, a spus Winslet.

Starul din „The Reader” a mai declarat însă că este găzduită de DiCaprio, atunci când vizitează Hollywood-ul. Acest lucru o deranjează teribil pe Ceretti, au spus aceleași surse.

Potrivit sursei citate de RadarOnline, Ceretti s-a săturat să mai fie „a treia roată la căruță” și vrea să-i dea un ultimatum actorului premiat cu Oscar.

„Respectă prietenia lor, dar crede că Winslet este prea implicată în viața lui Leo și el permite acest lucru. Felul în care tresare când îl sună Kate sau îi dă mesaje o irită foarte tare pe Vittoria”.

„Când îi reproșează asta, Leo se apără și se ceartă cu iubita. Vittoria îl amenință cu un ultimatum. Nu vrea să fie a doua alegere, chiar dacă această femeie este doar „o prietenă””.

