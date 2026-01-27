Filmul lui Leonardo DiCaprio conduce nominalizările la premiile BAFTA. Ce „tinere talente“ i-ar putea „fura“ trofeul pentru cel mai bun actor

Filmul One Battle After Another conduce nominalizările la premiile BAFTA, cu un total de 14, relatează Sky News. Lungmetrajul, în care joacă și Benicio Del Toro, Chase Infiniti, Teyana Taylor și Sean Penn, îl prezintă pe DiCaprio în rolul unui fost revoluționar, forțat să revină la vechiul său stil de viață după ce fiica sa este răpită.

Imediat în urma sa se află filmul de groază cu vampiri Sinners, cu Michael B Jordan în rolul principal, care are 13 nominalizări, fiind urmat de Hamnet și Marty Supreme, care au câte 11 nominalizări fiecare. Timotheé Chalamet revine astfel în cursa pentru cel mai bun actor la premiile BAFTA pentru al doilea an consecutiv.

Clasamentul nominalizărilor la Bafta:

– One Battle After Another – 14

– Sinners – 13

– Hamnet – 11

– Marty Supreme – 11

– Frankenstein – 8

– Sentimental Value – 8

– I Swear – 5

– Bugonia – 5

– The Ballad Of Wallis Island – 3

– Pillion – 3

– F1 – 3

– The Secret Agent – 2

– Wicked: For Good – 2

– Zootropolis 2

Nominalizările pentru cel mai bun film:

Hamnet Marty Supreme One Battle After Another Sentimental Value Sinners

Nominalizările pentru cel mai bun actor în rol secundar:

Benicio Del Toro – One Battle After Another Jacob Elordi – Frankenstein Paul Mescal – Hamnet Peter Mullan – I Swear Sean Penn – One Battle After Another Stellan Skarsgard – Sentimental Value

Nominalizările pentru cea mai bună actriță în rol secundar:

Odessa A’Zion – Marty Supreme Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value Wunmi Mosaku – Sinners Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island Teyana Taylor – One Battle After Another Emily Watson – Hamnet

Nominalizările pentru cea mai bună actriță:

Jessie Buckley – Hamnet Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You Kate Hudson – Song Sung Blue Chase Infiniti – One Battle After Another Renate Reinsve – Sentimental Value Emma Stone – Bugonia

Nominalizările pentru cel mai bun actor:

Robert Aramayo – I Swear Timothee Chalamet – Marty Supreme Leonardo DiCaprio – One Battle After Another Ethan Hawke – Blue Moon Michael B Jordan – Sinners Jesse Plemons – Bugonia

Nominalizările pentru cel mai bun regizor:

Bugonia – Yorgos Lanthimos Hamnet – Chloe Zhao Marty Supreme – Josh Safdie One Battle After Another – Paul Thomas Anderson Sentimental Value – Joachim Trier Sinners – Ryan Coogler

Gala premiilor BAFTA va avea loc pe 22 februarie la Royal Festival Hall din Londra, iar gazda evenimentului va fi actorul Alan Cumming.

