Filmul lui Leonardo DiCaprio conduce nominalizările la premiile BAFTA. Ce „tinere talente“ i-ar putea „fura“ trofeul pentru cel mai bun actor

Filmul One Battle After Another conduce nominalizările la premiile BAFTA, cu un total de 14, relatează Sky News. Lungmetrajul, în care joacă și Benicio Del Toro, Chase Infiniti, Teyana Taylor și Sean Penn, îl prezintă pe DiCaprio în rolul unui fost revoluționar, forțat să revină la vechiul său stil de viață după ce fiica sa este răpită.
Imediat în urma sa se află filmul de groază cu vampiri Sinners, cu Michael B Jordan în rolul principal, care are 13 nominalizări, fiind urmat de Hamnet și Marty Supreme, care au câte 11 nominalizări fiecare. Timotheé Chalamet revine astfel în cursa pentru cel mai bun actor la premiile BAFTA pentru al doilea an consecutiv.
– One Battle After Another – 14
– Sinners – 13
– Hamnet – 11
– Marty Supreme – 11
– Frankenstein – 8
– Sentimental Value – 8
– I Swear – 5
– Bugonia – 5
– The Ballad Of Wallis Island – 3
– Pillion – 3
– F1 – 3
– The Secret Agent – 2
– Wicked: For Good – 2
– Zootropolis 2
Gala premiilor BAFTA va avea loc pe 22 februarie la Royal Festival Hall din Londra, iar gazda evenimentului va fi actorul Alan Cumming.
