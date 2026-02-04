Prima pagină » Știri externe » Ryan Routh, americanul care a încercat să îl asasineze pe Trump pe terenul de golf, a fost condamnat la închisoare pe viață

Ryan Routh, americanul care a încercat să îl asasineze pe Trump pe terenul de golf, a fost condamnat la închisoare pe viață

04 feb. 2026, 20:30, Știri externe
Ryan Routh, americanul care a încercat să îl asasineze pe Trump pe terenul de golf, a fost condamnat la închisoare pe viață

Ryan Routh, americanul care a încercat să îl asasineze pre Donald Trump pe un terenul de golf International Golf Club din West Palm Beach, Florida, în timp ce se afla în campanie electorală, în septembrie 2024, a fost condamnat la închisoare pe viță, scrie BBC.

Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat de tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, pe atunci încă în campanie electorală. Atunci, un agent al Serviciilor Secrete ale SUA, aflat în zonă, a observat o țeavă de pușcă care ieșea din tufișuri, moment în care a tras asupra acestuia. Routh a fugit atunci de la locul faptei, dar a fost arestat în apropiere.

În documentele instanței, procurorii au menționat că Ryan Routh a încercat să comită o „crimă de natură odioasă” și, prin urmare, necesită „o pedeapsă severă”. Americanul a pledat nevinovat pentru faptele sale și a ales să se reprezinte singur în timpul procesului.

Deși se crede că Routh nu a avut o vizibilitate clară asupra lui Trump în niciun moment al incidentului, agenții federali le-au spus juraților că au recuperat ulterior o pușcă semiautomată cu lunetă și încărcător extins în locul unde se ascunsese. În plus, juraților li s-a spus că Routh a lăsat în urmă o listă cu locurile unde Trump ar fi putut apărea, precum și un bilet pentru un prieten care descria incidentul drept „o tentativă de asasinat”.

Ce legături a avut Ryab Routh cu România?

Legătura lui Ryan Routh, condamnat la închisoare pe viață pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump, este de natură mediatică. În iunie 2022, în timp ce se afla în Ucraina, Routh a acordat un interviu video jurnalistului român Remus Cernea, corespondent pentru Newsweek România. În materialul respectiv, Routh a fost prezentat drept un recrutor pentru Legiunea Internațională din Ucraina, susținând necesitatea unui sprijin civil masiv împotriva invaziei ruse.

După tentativa de asasinat din Florida, acest interviu a fost preluat de mari publicații internaționale (cum ar fi CNN, Reuters sau BBC), fiind una dintre puținele surse care documentau activitățile și viziunile radicale ale lui Routh din acea perioadă.

Trump, vizat de două tentative de asasinat în campania electorală

Incidentul care l-a implicat pe Ryan Routh a fost al doilea de acest fel, după ce un bărbat înarmat a deschis focul asupra lui Donald Trump la un mitting de campanie din Butler, Pennsylvania, în luna iulie. Împușcăturile s-au soldat cu o persoană ucisă și mai multe rănite, inclusiv Trump.

