Cum se calculează impozitul auto în 2026. Cât plătesc șoferii 

Impozitul auto din 2026 marchează una dintre cele mai importante schimbări fiscale ale ultimilor ani pentru șoferii români. Sistemul nou de taxare nu mai este concentrat doar pe capacitatea cilindrică, ci vrea să reflecte mai corect gradul de poluare, valoarea mașinii și impactul ei asupra mediului. Mulți proprietari vor avea parte de costuri mai mari.

De ce a fost schimbat sistemul de impozitare auto

Autoritățile au justificat modificările prin mai multe realități greu de ignorat. România deține unul dintre cele mai vechi parcuri auto din Uniunea Europeană, diferențele dintre o mașină modernă și una veche de 15-20 de ani nu erau suficient de reflectate în impozit. Politicile de mediu pun și ele presiuni care au dus la introducerea unor criterii noi, legate de norme de poluare și valoare, relatează Antena 3 CNN.

Cum se calculează impozitul auto în 2026

Baza de calcul pornește în continuare de la capacitatea cilindrică, însă aceasta nu mai este singurul criteriu. Motorul este împărțit în unități de câte 200 cm³ (sau fracțiune), iar fiecărei unități i se aplică un tarif stabilit prin Codul Fiscal. Acest tarif diferă în funcție de norma de poluare a autoturismului, iar autoritățile locale pot aplica majorări în limitele legii.

Pentru autoturismele considerate de lux, apare un element suplimentar: o taxă aplicată procentual asupra valorii care depășește un anumit prag, taxă care se plătește timp de câțiva ani consecutivi. De asemenea, în 2026 apare pentru prima dată o taxă anuală și pentru mașinile electrice, chiar dacă aceasta rămâne la un nivel redus.

