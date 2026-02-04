Prima pagină » Actualitate » Cum se calculează impozitul auto în 2026. Cât plătesc șoferii 

Cum se calculează impozitul auto în 2026. Cât plătesc șoferii 

04 feb. 2026, 20:41, Actualitate
Cum se calculează impozitul auto în 2026. Cât plătesc șoferii 
Sursa foto: Shutterstock - caracter ilustrativ

Impozitul auto din 2026 marchează una dintre cele mai importante schimbări fiscale ale ultimilor ani pentru șoferii români. Sistemul nou de taxare nu mai este concentrat doar pe capacitatea cilindrică, ci vrea să reflecte mai corect gradul de poluare, valoarea mașinii și impactul ei asupra mediului. Mulți proprietari vor avea parte de costuri mai mari. 

De ce a fost schimbat sistemul de impozitare auto 

Autoritățile au justificat modificările prin mai multe realități greu de ignorat. România deține unul dintre cele mai vechi parcuri auto din Uniunea Europeană, diferențele dintre o mașină modernă și una veche de 15-20 de ani nu erau suficient de reflectate în impozit. Politicile de mediu pun și ele presiuni care au dus la introducerea unor criterii noi, legate de norme de poluare și valoare, relatează Antena 3 CNN. 

Cum se calculează impozitul auto în 2026 

Baza de calcul pornește în continuare de la capacitatea cilindrică, însă aceasta nu mai este singurul criteriu. Motorul este împărțit în unități de câte 200 cm³ (sau fracțiune), iar fiecărei unități i se aplică un tarif stabilit prin Codul Fiscal. Acest tarif diferă în funcție de norma de poluare a autoturismului, iar autoritățile locale pot aplica majorări în limitele legii. 

Pentru autoturismele considerate de lux, apare un element suplimentar: o taxă aplicată procentual asupra valorii care depășește un anumit prag, taxă care se plătește timp de câțiva ani consecutivi. De asemenea, în 2026 apare pentru prima dată o taxă anuală și pentru mașinile electrice, chiar dacă aceasta rămâne la un nivel redus. 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Bilaterala Țoiu–Rubio, un alt Fake News. La summitul de la Washington participă 50 de delegații, printre care și România
20:50
Bilaterala Țoiu–Rubio, un alt Fake News. La summitul de la Washington participă 50 de delegații, printre care și România
EVENIMENT Doliu în presa românească și în societatea civică. Ne-a părăsit „veteranul” Victor Kapra
20:48
Doliu în presa românească și în societatea civică. Ne-a părăsit „veteranul” Victor Kapra
CONTROVERSĂ Purtător de cuvânt al Guvernului sau Jandarm al lui Bolojan? Ioana Ene Dogiou a blocat toate întrebările incomode adresate premierului
20:31
Purtător de cuvânt al Guvernului sau Jandarm al lui Bolojan? Ioana Ene Dogiou a blocat toate întrebările incomode adresate premierului
INEDIT Cum mai pierd vremea miniștrii României. Ministrul Fondurilor Europene „s-a întâlnit” cu personajul imaginar – Lolita. A luat sfaturi de la cântăreața generată cu Inteligența Artificială despre cum să îmbunătățească activitatea ministerului
20:03
Cum mai pierd vremea miniștrii României. Ministrul Fondurilor Europene „s-a întâlnit” cu personajul imaginar – Lolita. A luat sfaturi de la cântăreața generată cu Inteligența Artificială despre cum să îmbunătățească activitatea ministerului
ENERGIE Liberalul Bolojan promite să prelungească măsura socialistă de plafonare a prețului la gaze
19:47
Liberalul Bolojan promite să prelungească măsura socialistă de plafonare a prețului la gaze
FLASH NEWS Bolojan, sincronizat cu Nicușor Dan pe tema raportului american: „Nu este despre România”. Același lucru susține și președintele
19:35
Bolojan, sincronizat cu Nicușor Dan pe tema raportului american: „Nu este despre România”. Același lucru susține și președintele
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
O nouă tehnologie de filtrare promite un progres în eliminarea substanțelor chimice „eterne” din apă

Cele mai noi

Trimite acest link pe