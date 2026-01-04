Prima pagină » Actualitate » Leonardo DiCaprio avertizează, după lansarea noului său film pe platformele de streaming, că sălile de cinema ar putea ajunge relicve ale trecutului

04 ian. 2026, 13:28, Actualitate
Leonardo DiCaprio se arată îngrijorat de viitorul mersului la cinema. El s-a întrebat într-un interviu recent, acordat după apariția noului său film în streaming dacă „oamenii mai au încă apetitul” pentru a vedea lungmetraje în cinematografe. El a meditat și asupra posibilității ca acestea să „devină niște silozuri, ca barurile de jazz?”

„Se schimbă cu o viteză fulgerătoare”, a spus DiCaprio despre industria filmului în interviul acordat ziarului britanic The Times. „Asistăm la o tranziție uriașă. Mai întâi, documentarele au dispărut din cinematografe. Acum, dramele au parte doar de un timp limitat pe ecrane, iar oamenii așteaptă să le vadă pe platformele de streaming. Nu știu”, a explicat el.

Actorul a spus că indiferent de cum vor evolua lucrurile, el speră ca actorii și regizorii viitorului să aibă șansa de a-și vedea munca proiectată pe marele ecran.

„Sper doar ca suficient de mulți oameni care sunt adevărați vizionari să primească oportunități de a face lucruri unice în viitor, care să fie văzute în cinematografe. Dar asta rămâne de văzut dacă se va întâmpla”, a spus marele actor.

DiCaprio care a fost premiat cu Oscar în 2016 pentru westernul dramatic The Revenant, apără ferm integritatea în cinematografie. El critică dur folosirea inteligenței artificiale pentru filme, considerând această practică drept una „lipsită de umanitate”.

Noul film al lui DiCaprio este în streaming pe HBO Max

Interviul acordat de actor publicației The Times vine după ce noul său film, One Battle After Another (O luptă după alta) a apărut în streaming luna trecută pe platforma HBO Max, în aceeași zi în care în cinematografe a apărut „Foc și cenușă”, cel de-al treilea film Avatar al lui James Cameron.

