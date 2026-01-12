Prima pagină » Diverse » Showbiz » Mario Iorgulescu, dezvăluiri fără precedent după tragedia din 2019. Și-a pus gărzile de corp să-l bată pe tatăl său, Gino Iorgulescu

Mario Iorgulescu a făcut primele declarații după accidentul din 2019 care a fost soldat cu moartea lui Dani Vicol. Invitat în emisiunea „Dan Capatos Show” de la CANCAN, tânărul a relatat o serie de episoade din viața sa, printre care și unul în care și-a pus gărzile de corp să-l bată pe tatăl său, Gino Iorgulescu. 

Ultimii 6 ani au lăsat amprente puternice asupra familiei lui Mario Iorgulescu și a celei lui Dani Vicol, tânărul care a decedat în urma accidentului. În anul 2019, fiul lui Gino Iorgulescu, aflat sub influența substanțelor interzise, a urcat la volan și a provocat o tragedie. În noaptea de 8 septembrie 2019, Dani Vicol (24 ani) se întorcea de la o înmormântare, iar mașina pe care o conducea a fost lovită de bolidul lui Mario Iorgulescu.

Mario Iorgulescu s-a înscris la facultate

În urma accidentului, Mario Iorgulescu a fost internat în mai multe clinici din străinătate, în timp ce, în România, procesul în care este judecat pentru condamnare a continuat. În cadrul emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN, Mario Iorgulescu a adus în atenție dezvăluiri tulburătoare. De altfel, a relatat un episod în care și-a pus gărzile de corp să îl bată pe tatăl lui, Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România.

Mario Iorgulescu a susținut că el și tatăl său, Gino Iorgulescu, au fost mereu o ochipă, dar fără intervențiile mamei, lucrurile ar fi putut lua o altă turnură. De altfel, tânărul a mărturisit că le este recunoscător părinților săi pentru sprijinul pe care i l-au acordat. În prezent, tânărul urmează cursurile unei facultăți online, fiind internat într-o clinică din străinătate.

„Noi am fost o echipă mereu și mama ne-a suportat, și cu toate astea tot nu ne-a părăsit. Datorită ei avem ce avem acum și încă nu suntem pe drumuri, pentru că dacă eram doar eu cu tata, nu se știe unde ajungeam fără ea.

Le mulțumesc și le sunt recunoscător părinților mei pentru absolut tot ce au făcut pentru mine și nu există nimic ce pot să fac în viața asta să le redau înapoi tot ce mi-au oferit ei mie. Orice aș face. Dar mă străduiesc. Acum sunt la o facultate online. Pentru că sunt în clinică, nu pot să mă mișc acolo și o fac online. Am 85% în primul an, media din 100%”, povestește el.

Și-a pus bodyguarzii să-l bată pe tatăl lui, președintele LPF

Disensiunile între Mario și tatăl lui, Gino Iorgulescu, s-au lăsat cu scântei. El amintește o situație petrecută în urmă cu mai mulți ani, când tânărul a chemat 50 de bodyguarzi pentru a-l bate pe președintele LPF. În cele din urmă, au îngropat securea războiului.

M.I.: „Alcool, da, nu la droguri. Păi, am avut o perioadă, știți și voi că ați dat în ziare când am chemat 50 de bodyguarzi să îl bată pe tata. Bodyguarzii mei. Pentru că a fost o ceartă între mine și el. M-a dat afară de la club”
D.C.: „Poate erau bodyguarzii lui? Aveai și tu, avea și el?”
M.I.: „Nu, aveam și eu, avea și el (n.r. bodyguarzi)”
D.C.: „Ce au zis când au văzut pe cine au de bătut? N-au zis că ești nebun?”
M.I.: „Au zis că-s nebun. Din 50, au rămas 10 cu mine, au intrat cu mine, m-au făcut să fac pace cu tata. I-au zis și lui. Am făcut pace cu el și l-am convins să mergem la BOA, acolo a chemat lăutarii. L-a chemat pe Minune și pe Vijelie. Eu făceam glume din alea cu „unde ești, Minune?” și mă uitam pe sub masă. De acolo am plecat la noi la restaurant. Și mai era cu niște oameni foarte importanți. Am făcut pace. Ne-am împăcat. Eu mereu am făcut pace cu tata”.

