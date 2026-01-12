Prima pagină » Actualitate » Mario Iorgulescu confirmă episoadele de violență din dosarul 2016: „I-a dat cu ciocanul de șnițele. Eu am încercat să-i separ”

Mario Iorgulescu confirmă episoadele de violență din dosarul 2016: „I-a dat cu ciocanul de șnițele. Eu am încercat să-i separ”

Bianca Dogaru
12 ian. 2026, 14:26, Actualitate

Mario Iorgulescu a vorbit despre dosarul din 2016, în care a fost acuzat de lipsire de libertate și lovire, după ce o persoană ar fi fost bătută într-un apartament. Acesta a confirmat existența violențelor, dar susține că nu a participat direct la agresiune. 

Iorgulescu a afirmat că victima ar fi provocat conflictul, după o dispută legată de bani. Acesta susține că bărbatul ar fi cerut ulterior 500 de euro, deși, spune el, nu exista o înțelegere.

„A doua zi, ne-a sunat și a început să ne înjure, că avem să-i dăm 500 de euro. De acolo a plecat totul, că a început să ne amenințe. Când a venit ziua respectivă, i-am propus să facem pace și a fost de acord. Am fost la apartamentul unui prieten și l-am chemat acolo. Cum a intrat pe ușă, Franco a început să dea în el, eu am încercat să-i separ. I-a dat cu ciocanul de șnițele, e adevărat. Eu am încercat să-i separ, asta nu a zis nimeni. El a zis la dosar că a fost reținut, nu l-a reținut nimeni,” a declarat Iorgulescu. 

Acuzațiile din dosar

În 2016, anchetatorii au susținut că Mario Iorgulescu și mai mulți membri ai clanului „Calu” ar fi lipsit de libertate un bărbat și l-ar fi agresat fizic, inclusiv cu un ciocan de șnițele. Victima a depus plângere penală, iar dosarul a inclus acuzații de lovire și sechestrare.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
15:30
Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
AUTO Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto
14:49
Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto
TURISM Vouchere de vacanță pe anul 2026. Ce modificări importante au apărut de la 1 ianuarie
14:22
Vouchere de vacanță pe anul 2026. Ce modificări importante au apărut de la 1 ianuarie
LIFESTYLE Cum să pregătești Dolmades, cele mai gustoase sarmale grecești. Ingredientele simple care oferă un gust autentic
13:57
Cum să pregătești Dolmades, cele mai gustoase sarmale grecești. Ingredientele simple care oferă un gust autentic
FLASH NEWS Mario Iorgulescu explică de ce nu a vorbit direct cu familia victimei după accidentul din 2019. „Nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune”
13:39
Mario Iorgulescu explică de ce nu a vorbit direct cu familia victimei după accidentul din 2019. „Nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune”
Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât timp ar dura să zbori în jurul lumii?
ECONOMIE Cât a scos Mara Bănică din buzunar pentru impozitele pe casă și mașină. Suma nu e deloc de neglijat
15:19
Cât a scos Mara Bănică din buzunar pentru impozitele pe casă și mașină. Suma nu e deloc de neglijat
ECONOMIE „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze
15:16
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze
ULTIMA ORĂ Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului
15:02
Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului
HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2026. Fecioarele au parte de oportunități profesionale
15:00
Horoscop 13 ianuarie 2026. Fecioarele au parte de oportunități profesionale
CONTROVERSĂ Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat. Cum s-a activat o parte a presei după dezvăluirea Emiliei Șercan
14:58
Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat. Cum s-a activat o parte a presei după dezvăluirea Emiliei Șercan
FLASH NEWS Amenzi de 32 de milioane de euro pentru monopol pe piața forței de muncă. Lista firmelor sancționate de Consiliul Concurenței include două nume uriașe
14:45
Amenzi de 32 de milioane de euro pentru monopol pe piața forței de muncă. Lista firmelor sancționate de Consiliul Concurenței include două nume uriașe

Cele mai noi

Trimite acest link pe