Mario Iorgulescu confirmă episoadele de violență din dosarul 2016: „I-a dat cu ciocanul de șnițele. Eu am încercat să-i separ”

Mario Iorgulescu a vorbit despre dosarul din 2016, în care a fost acuzat de lipsire de libertate și lovire, după ce o persoană ar fi fost bătută într-un apartament. Acesta a confirmat existența violențelor, dar susține că nu a participat direct la agresiune.

Iorgulescu a afirmat că victima ar fi provocat conflictul, după o dispută legată de bani. Acesta susține că bărbatul ar fi cerut ulterior 500 de euro, deși, spune el, nu exista o înțelegere.

„A doua zi, ne-a sunat și a început să ne înjure, că avem să-i dăm 500 de euro. De acolo a plecat totul, că a început să ne amenințe. Când a venit ziua respectivă, i-am propus să facem pace și a fost de acord. Am fost la apartamentul unui prieten și l-am chemat acolo. Cum a intrat pe ușă, Franco a început să dea în el, eu am încercat să-i separ. I-a dat cu ciocanul de șnițele, e adevărat. Eu am încercat să-i separ, asta nu a zis nimeni. El a zis la dosar că a fost reținut, nu l-a reținut nimeni,” a declarat Iorgulescu.

Acuzațiile din dosar

În 2016, anchetatorii au susținut că Mario Iorgulescu și mai mulți membri ai clanului „Calu” ar fi lipsit de libertate un bărbat și l-ar fi agresat fizic, inclusiv cu un ciocan de șnițele. Victima a depus plângere penală, iar dosarul a inclus acuzații de lovire și sechestrare.

