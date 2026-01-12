Mario Iorgulescu a explicat, pentru prima dată public, de ce nu a luat personal legătura cu familia victimei după accidentul rutier din 2019. Deși nu și-a exprimat direct regretele, părinții, avocații și apropiații lui au avut grijă să transmită mesajele de regret familiei afectate. Într-un interviu exlusiv pentru „Dan Capatos Show”, Mario Iorgulescu a povestit cum s-a revărsat tragedia asupra lui luni la rând.

În noaptea de 8 septembrie 2019 Mario Iorgulescu a provocat un accident mortal în care un tânăr și-a pierdut viața. Iorgulescu a spus în emisiune că durerea și regretul l-au urmărit o lungă perioadă de timp și susține că a gestionat cu teamă comunicarea cu familia victimei, de teama soției furioase și revoltate a lui Dani Vicol. Întrebat de ce nu a luat legătura cu familia victimei după ce a avut acces la telefon, Iorgulescu a transmis că nu a vurt să aibă de a face cu oameni care vor să se răzbune.

„Nu aveam cum pentru că la cum am văzut-o pe o soția victimei, Dumnezeu să-l odihnească în pace, este foarte pusă pe mine. Și nu vroiam să aibă numărul meu, după aceea să mă terorizeze sau să mă înjure sau să mă bălăcărească în ultimul hal. La cum am văzut-o, ea este genul de persoană foarte răzbunătoare și eu nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune. Mai bine am transmis prin părinți, prin avocați, prin cine am putut. Era important ca mesajul să ajungă”, a declarat Iorgulescu.

Iorgulescu a vorbit și despre cât de afectat a fost după tragicul eveniment și a menționat că a fost nevoit să apeleze la medicamente puternice pentru a reuși să se calmeze.

„O să țin minte toată viața mea. E cea mai mare durere pe care mi-am provocat-o singur eu. Dar înțeleg și familia victimei. Am avut trei luni de zile în care am plâns zi de zi, ore întregi și numai cu pastile foarte puternice am reușit să mă calmez.”

