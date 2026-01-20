Prima pagină » Diverse » Showbiz » Netflix a anulat serialul lui Meghan Markle – „With Love”. Ducesa de Sussex nu rămâne pe drumuri. Care sunt noile proiecte

20 ian. 2026, 18:41, Showbiz
Netflix a anulat serialul lui Meghan Markle – „With Love”. Meghan, a susprins publicul de pe platforma de streaming în ultimul an. Dar acum surse apropiate ei au confirmat că serialul nu va mai fi difuzat pentru un al treilea sezon, publică The Daily Star.

Serialul, parte a unui acord de 75 de milioane de lire sterline între Netflix și Acrhewell Productions, este, sau a fost, un serial de televiziune lifestyle găzduit și produs executiv de Ducesa de Sussex.

„Un stil de viață fără rost”

Emisiunea, care a avut premiera în martie 2025, îi prezintă pe Meghan și invitații ei pregătind mâncare, grădinărind și făcând lucruri manuale, concentrându-se pe sfaturi pentru găzduirea oaspeților și pentru a-i distra acasă.

Și, în timp ce primul sezon a fost frecvent inclus în top 10 seriale Netflix, al doilea nu a făcut-o și nu a fost niciodată cel mai bine primit de critici, unii numindu-l „un stil de viață fără rost”, în timp ce o altă recenzie l-a etichetat drept „atât de plictisitor, atât de dureros de artificial, atât de capricios și plin de efort”.

Cu toate acestea, se pare că durerea pentru unii a luat sfârșit pentru serialul pe care Meghan însăși l-a numit cândva „multă muncă”.

„Nu revine ca serial”

Potrivit unei surse din interiorul companiei, care a declarat pentru Page Six: „Nu revine ca serial. Au existat discuții despre oferte speciale de sărbători, dar încă nu există nimic în lucru.”

Dar nu vă temeți, pentru că femeia în vârstă de 44 de ani se pare că își va investi toată averea în brandul său lifestyle, As Ever, unde oamenii pot vedea „preparate culinare și artizanale similare pe rețelele sociale ale lui Meghan pentru brand, dar mai concise”.

Noile proiecte ale ducesei

Anterior, Meghan a lăudat serialul și ideea din spatele acestuia, declarând: „Cred că știam pe cine încercam să întâlnesc (cu serialul) – dacă îți cunoști publicul, îți cunoști publicul demografic, ei bine, ei iubesc serialul.

„Serialul este despre a face ceea ce poți face și a o face cu dragoste”. De asemenea, ea a menționat că „O parte din ceea ce este cu adevărat foarte important este că limbajul iubirii de a avea grijă de oameni mă hrănește. Face parte, în multe privințe, din grija mea de sine.”

Și a mai spus, răspunzând criticilor: „Cred că de multe ori, vocile negative spun lucruri negative și apoi merg în secret acasă și fac spaghete într-o singură tigaie?”

„Posibil. Și e în regulă. Ei încearcă să-și plătească facturile, iar asta depinde de ei dacă se simt confortabil să o facă în detrimentul altcuiva”, citează The Daily Star.

The Daily Star a contactat echipa lui Meghan pentru un comentariu.

Mediafax
