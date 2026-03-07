Polițiștii bucureșteni ai Serviciului Agresiuni Sexuale au deschis o anchetă după ce directoarea unei școli din Sectorul 1 a anunțat autoritățile că a descoperit cum elevii făcuseră sex într-o clasă, după ore. Conducerea instituției analizase imaginile surprinse de camerele de supraveghere, alertată de faptul că, în clasa respectivă, fuseseră găsite prezervative folosite și aruncate pe jos, în mod neglijent.

Potrivit unor surse judiciare, la nivelul structurilor de Poliție există informații potrivit cărora tot mai mulți copii cu vârste de 13-14 ani întrețin relații sexuale în parcuri, scări de bloc, lifturi, dar și în sălile de clasă, după terminarea orelor.

Ce au înregistrat camerele de supraveghere

Un caz concret se află de pe masa polițiștilor Serviciului Agresiuni Sexuale care au demarat o anchetă după ce directoarea unei școli importante din Sectorul 1 a anunțat că unii dintre elevi întrețineau relații sexuale într-o sală de clasă.

Sursele citate au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, în urmă cu aproximativ o lună, într-o clasă, s-ar fi găsit prezervative folosite.

Ca să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo, conducerea instituției de învățământ a vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Cu această ocazie s-a descoperit că o elevă în vârstă de 13 ani, din clasa a VII-a, avea întâlniri intime, chiar în sala în care învăța, cu un băiat dintr-a XI-a, în vârstă de 17 ani.

Cum l-a păcălit eleva pe agentul de pază

În urma cercetărilor s-a stabilit că, în ziua respectivă, după ore, fata a revenit la școală și i-a spus agentului de pază de la intrare că și-a uitat în clasă o pereche de încălțări. Acolo, s-a întâlnit cu iubitul ei mai mare cu patru ani și au făcut sex chiar în fața camerei de supraveghere.

Cazul a fost preluat de ofițerii Serviciului Agresiuni Sexuale care au audiat persoanele implicate, însă ar fi închis dosarul cu propunere de clasare.

Ambii elevi sunt minori, iar diferența de vârstă dintre ei este de numai patru ani, în condițiile în care, pentru a se lua în calcul o eventuală infracțiune de viol, era nevoie ca diferența de vârstă să fie de minimum cinci ani.

