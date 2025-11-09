Prima pagină » Actualitate » Meghan Markle revine la actorie după o pauză de 8 ani. În ce film va juca ducesa de Sussex

09 nov. 2025, 13:25, Actualitate
Meghan Markle revine la actorie după o pauză de 8 ani / Sursa FOTO: screenshot Netflix

Presa americană anunță că Meghan Markle, devenită ducesă de Sussex prin căsătoria cu prințul Harry, va reveni la actorie, după o pauză de 8 ani.

Potrivit CNN, ea va avea un mic rol într-un film intitulat „Close Personal Friends”, în care joacă Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson și Henry Golding.

Filmează, deja, la Los Angeles

Filmările sunt deja în plină desfășurare, în zona Los Angeles, după cum relatează și Variety. Publicația The Hollywood Reporter relatează că noul film se concentrează pe „un cuplu care întâlnește și se împrietenește cu mai multe vedete în timpul unei călătorii la Santa Barbara”.

Meghan Markle, acum ducesa de Sussex, a fost una dintre vedetele popularei drame juridice „Suits”, dar a părăsit rolul după ce și-a anunțat logodna cu prințul Harry, în urmă cu opt ani. Înainte de „Suits”, ea a apărut și în mai multe filme, printre care „Horrible Bosses” și „Remember Me”.

Fosta actriță și prințul Harry locuiesc cu cei doi copii mici ai lor în Montecito, un cartier exclusivist de lângă Santa Barbara, California.

În ultimii ani, ducesa de Sussex a fost foarte ocupată cu diverse proiecte, inclusiv serialul Netflix despre lifestyle – „With Love, Meghan” -, și marca sa de gemuri, ceaiuri, lumânări și vin, „As Ever”.

