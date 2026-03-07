Pe fondul războiului izbucnit recent în Orientul Mijlociu, subiectul adăposturilor de protecție civilă a revenit pe agenda publică. În prezent, inspectorii ISU București-Ilfov desfășoară activități de reverificare a tuturor „buncărelor”, iar o concluzie despre starea acestora va fi publicată până la sfârșitul lunii martie. Între timp, reporterii Gândul au „vizitat” un astfel de adăpost, care se află în subsolul unui bloc din Cartierul Militari, construit în 1974.

În București și județul Ilfov sunt peste 1.600 de adăposturi civile, majoritatea dintre ele fiind amenajate în subsolurile blocurilor comuniste.

În prezent, nu se știe câte dintre aceste adăposturi sunt funcționale.

„În prezent, inspectorii ISU București-Ilfov desfășoară activități de reverificare a tuturor adăposturilor de protecție civilă, activitate preconizată a se încheia în primul trimestru al anului 2026 (la sfârșitul lunii martie)”, a declarat pentru Gândul Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU-BIF.

Potrivit surselor Gândul, foarte multe dintre aceste adăposturi nu sunt funcționale, având foarte multe deficiențe.

ISU: „Deficiențele trebuie remediate de proprietarii acestora”

„Deficiențele trebuie remediate de proprietarii acestora. Adică la blocurile de apartamente, proprietarii acestora dețin o cotă parte din adăpost, deci Asociația de proprietari ca persoană juridică trebuie să le mențină în stare de funcționare și să asigure mentenanță instalațiilor”, mai spune Daniel Vasile.

Reporterii Gândul au intrat într-un adăpost funcțional, unde nu există butoaie cu murături sau tot felul de materiale, unele inutile, pe care românii obișnuiesc să le depoziteze prin subsoluri.

Este vorba de un „buncăr” al unui bloc din Cartierul Militari, construit în anul 1974.

„Instalația de aerisire se poate folosi și manual, în lipsa curentului”

Domnul Victor, președintele blocului, este mândru de treaba făcută în adăpost.

„Este foarte curat la noi, am avut grijă să fie totul în regulă. Totul funcționează cum trebuie, inclusiv instalația de aerisire, care se poate folosi și manual, în lipsa curentului. Cu ajutorul ei putem băga aer de afară în adăpost”, ne spune bucureșteanul din Sectorul 6.

Adăpostul are mai multe încăperi, inclusiv toalete, dar și un spațiu unde copiii pot face lecții.

„Eu vreau, dacă îmi aprobă cei de la ISU, să pun totuși și niște canapele, pe margine, să nu stea oamenii în picioare în caz că trebuie să-i adăpostim. Dar să sperăm că nu vom avea niciodată nevoie de acest adăpost”, mai spune domnul Victor.

„Situația adăposturilor de protecție civilă, actualizată în urma verificărilor din teren efectuate până în anul 2022, ne arată că în București sunt 1.337 adăposturi, cu o capacitate de adăpostire de 227.377 persoane. În cazul județului Ilfov au fost identificate 284 adăposturi de protecție civilă, cu o capacitate de adăpostire de 227.377 persoane.

Proporția cea mai mare de adăposturi face parte din fondul privat, reprezentat de proprietarii de imobile de locuit și operatori economici”, conchide reprezentantul ISU.

